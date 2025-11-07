Удастся ли РФ погрузить Украину в тотальную тьму: в Раде ответили, надо ли готовиться к блэкаутам

Отключение света. / © ТСН.ua

Несмотря на атаки, которые российская армия осуществляет на энергетическую инфраструктуру Украины, катастрофы в энергетике не ожидается. Тотальных блэкаутов не будет.

Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, ключевые узлы оператора системы передачи "Укрэнерго" сегодня защищены и от ракетных атак и ударов беспилотников. Кроме того, украинская система противовоздушной обороны стала более эффективной по сравнению с 2022 годом.

"Мы все же построили значительную часть защитных сооружений, которые делают невозможным сценарий по разделению Украины или ограничению передачи электроэнергии от атомных станций в различные регионы", - подчеркнул нардеп.

По его словам, даже после атак возможны краткосрочные отключения, но они не перерастут в масштабный апокалипсис, которого ждет Россия.

Нагорняк добавил, что украинцы должны быть готовы к отключениям, но не к тотальным.

"Должны быть готовы к отключениям, но после них энергетики возобновят поставки", - говорит парламентарий.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что графики отключения света могут скоро исчезнуть с началом отопительного сезона. Дело в том, что включение центрального отопления в домах снижает потребление электроэнергии.