Удастся ли взять россиян в Бахмуте в окружение – мнение Коваленко

У врага – дефицит человеческого ресурса, поэтому вряд ли он будет тратить на этом направлении много бойцов.

Россияне не окажутся в окружении в Бахмуте, потому что логистика работает. В частности, речь идет о восточной артерии.

Об этом в эфире ТСН.ua сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

У россиян много вариантов

По словам обозревателя, сегодня у нас под огневым контролем именно южная артерия, и ее перерезание будет очень болезненным для того гарнизона россиян и не только, который находится в Бахмуте, а также вокруг. Но у них работает еще восточная логистика.

"Если на юг там идет одна основная трасса, то с востока там – три и, кроме того, там есть еще и дороги между ними. Я напомню, что когда россияне штурмовали Бахмут, Силы обороны Украины держали надежную оборону, используя трассу 0504 через Ивановское дорогу 0506 через Хромово", – говорит обозреватель.

Используя только две эти логистические артерии, мы успешно держали оборону, а когда россияне начали продвигаться, то имели возможность даже вывести свои подразделения, чтобы не подвергать их опасности. Следовательно, у россиян почти в три раза больше вариантов на восточных окрестностях.

"Поэтому они там не могут остаться в окружении, только если их командованию не будет выгодно, чтобы их гарнизон оказался именно в окружении. Но у меня есть сомнения, что они будут так тратить большой человеческий ресурс, которого у них и так дефицит", – подытожил Александр Коваленко.

Ранее военный эксперт Петр Черник сказал, что то, как долго оккупанты могут продержаться в Бахмуте, будет зависеть от того, как будет двигаться оперативное окружение. Освобождение Андреевки и Клищиевки – шаг в этом направлении.

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