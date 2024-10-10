Удастся ли завершить войну с Россией мирным договором: ответ дипломата

Военную агрессию России на Украине не удастся завершить договорами. Для окончания нужно выйти из контактной войны. Необходим план выхода из широкомасштабной войны на другую интенсивность конфликта.

Об этом заявил экспосол Украины в США Валерий Чалый в интервью "РБК-Украина".

"Нужно выйти из столкновения на суше, где стреляют Калашниковы и куча народа гибнет, где война контактная — на расстоянии 3, 5, 10 километров. Как выйти? Это точное снайперское вооружение, это гаубицы, это точные ракеты. То есть парадокс в том, что Украина может перейти с помощью Америки и других партнеров в более гуманную войну", — высказался он.

Чалый считает, что президент диктатор РФ Владимир Путин может принять решение об окончании войны, если увидит гарантированную поддержку Украины. По его мнению, война нужна "фюреру". Впрочем, ему безразлично, где воевать. По словам Чалого, "наша слабость его привела сюда, это его ошибка, потому что разрушит его модель".

"Отчасти есть цель разрушить Украину, как страну, которая показала успешную модель развития. Но он жалеет по развалу Советского Союза, и восстановление империи — это цель. Да он же может восстанавливать его не сразу с Украиной. Он мог пойти на страны Балтии, в другую сторону, мог пойти на Казахстан, немного дисциплинировать его, сделать более союзническим, чем Беларусь", — считает бывший посол.

В настоящее время в мире период региональных войн, говорит дипломат. Именно свидетельствуют события на Ближнем Востоке и в Азии. Украине, по его словам, нужно перевести войну в другую сторону – из Европы и выставить барьер.

Напомним, издание Corriere Della Sera сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский был готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада. Это будет нелегко, ведь президенту России Владимиру Путину недостаточно тех территорий, которые он уже увлек кровью миллиона человек. Диктатор хочет, прежде всего, дестабилизировать Украину и контролировать ее политически.

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