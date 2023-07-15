Удерживал оккупированный поселок в Херсонской области: суд осудил жителя Донбасса

В Украине к пожизненному лишению свободы приговорили жителя Донецкой области. Он воевал на стороне армии РФ и даже удерживал захваченный населенный пункт в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Следствие установило, что 46-летний житель Донбасса вступил в ряды российской армии. Его назначили командиром 1 роты 5 батальона 109 полка 11 десантно-штурмовой бригады. В марте 2022 года предатель вместе с подчиненными попал в Архангельск Херсонской области, где содержал поселок.

Отмечается, что вместе с подчиненными он подавил сопротивление местного населения, склонял к сотрудничеству с оккупантами, а также усилил так называемые "фильтрационные меры".

Суд признал мужчину виновным в государственной измене. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Украине осужден российский диверсант, готовивший серию взрывов в Ровенской области. Своими действиями злоумышленник пытался сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для сил обороны на восточном и южном участках фронта.

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