Удерживали под видом лечения: полиция раскрыла псевдореабилитационные центры

Полиция Днепропетровщины закрыла сеть незаконных заведений / © Национальная полиция Украины

Реклама

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая под видом общественной организации организовала незаконное содержание людей в фиктивных центрах реабилитации. Среди почти 300 потерпевших обнаружили семерых несовершеннолетних, которых держали без разрешения родителей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как сообщили в полиции, преступная группировка из четырех человек обустроила сеть учреждений в городах Шахтерское и Желтые Воды. Под прикрытием «лечения» алкогольной и наркотической зависимости злоумышленники незаконно лишали свободы людей, не имея на это никаких лицензий или медицинских разрешений. Условия проживания в таких центрах не соответствовали санитарным нормам.

Реклама

Полиция Днепропетровщины закрыла сеть незаконных учреждений / © Национальная полиция Украины

«24 декабря правоохранители провели семь обысков в помещениях, где фактически функционировали незаконные центры, и в местах проживания фигурантов. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, документы, печати общественной организации, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте», — отметили в полиции.

Полиция Днепропетровщины закрыла сеть незаконных учреждений / © Национальная полиция Украины

Также добавили, что в ходе документирования преступления полицейские установили пребывание в учреждениях около 300 человек. А 30 человек уже официально обратились в полицию с жалобами на незаконное лишение свободы. Среди удерживаемых обнаружили семерых подростков (14–18 лет). Детей передали под наблюдение медиков и ювенальной полиции, сейчас идет процесс их возвращения в семьи.

Полиция Днепропетровщины закрыла сеть незаконных учреждений / © Национальная полиция Украины

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает полный круг лиц, пострадавших от действий "реабилитологов".

Полиция Днепропетровщины закрыла сеть незаконных учреждений / © Национальная полиция Украины

Полиция Днепропетровщины закрыла сеть незаконных учреждений / © Национальная полиция Украины

Полиция Днепропетровской области закрыла сеть незаконных учреждений / © Национальная полиция Украины

Напомним, 24 декабря в Ровенской области во время исполнения служебных обязанностей группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП атаковали агрессивно настроенные граждане мобилизационного возраста. Один из военнослужащих получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Реклама

Раньше мы писали о жестоком убийстве военного ТЦК — речь идет о Юрии Бондаренко, с которым простились во Львове. В убийстве подозревается 30-летний Григорий Кедрук.