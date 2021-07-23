"Удивило даже нас": патрульный рассказал о спасении 7-летнего ребенка на цепи в Кривом Роге

Отчиму ребенка грозит до пяти лет тюрьмы.

Над 7-летним мальчиком, которого приковали к батарее, постоянно издевались родители. Даже полицейские удивились, увидев, что мальчика посадили на цепь.



Об этом на своей странице в соцсети написал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

О том, что случилось, в полицию сообщил сам 7-летняя парень. Он сказал, что мать с отчимом приковали его к батарее, а сами ушли из дома.



"Инспекторы немедленно прибыли на улицу Отечества, а зайдя во двор, сразу услышали детский плач. В окне же патрульные увидели ужасную картину: мальчик сидел на кровати, прикованный цепью к батарее. Инспекторы уже были готовы силой зайти в помещение, однако из соседнего двора к полицейским вышла бабушка ребенка и помогла инспеторам зайти в помещение", — рассказал Алексей Билошицкий.

Алексей Билошицкий

Позже ребенок рассказал, что постоянно страдает от домашнего насилия: его бьют и унижают родители, поэтому дома он жить не хочет. В свою очередь родители объяснили свой поступок тем, что не хотели, чтобы он бежал, пока они были на работе.



"Сейчас жизни или здоровью мальчика ничего не угрожает. Его дальнейшую судьбу решат соответствующие службы, которых вызвали на место происшествия инспекторы. Что касается родителей — на место была вызвана следственно-оперативная группа для документирования событий и оказания дальнейшей уголовно-правовой квалификации", — добавил Билошицкий.

Напомним, что мать на неделю бросила четырех детей одних, пока выпивала в соседнем районе. На седьмой день в полицию позвонила старшая дочь.

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