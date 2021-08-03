Удивительное спасение: в Тернопольской области женщина выпала с 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья

Удивительное спасение: в Тернопольской области женщина выпала с 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья

Обессиленную женщину спасли и передали медикам.

В г. Теребовля Тернопольской области спасли 81-летнюю женщину, которая выпала с 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья на 4 этаже.

Об этом сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.

Инцидент произошел в Теребовле на улице Сечевых Стрельцов. Там женщина 1940 года выпала с 5 этажа, зацепившись за веревки. Очевидцы на место происшествия вызвали спасателей.

"Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а другие установив выдвижную лестницу добрались до нее", — говорится в сообщении.

Бабушку сняли на балкон третьего этажа и передали ее медикам.

Напомним, в Николаевской области дети спасли женщину.

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