Удивительное спасение: женщина почти сутки провела под завалами (видео)

Почти 20 часов под развалинами разрушенной девятиэтажки провела жительница Константиновки.

В Константиновке в Донецкой области после удара РФ женщина почти сутки провела под завалами своего дома, однако к счастью ее удалось спасти.

Об этом передают пресс-службы ГСЧС и МВД.

Вчера вечером россияне ударили по многоэтажкам города. Спасатели и полицейские непрерывно разбирали завалы разрушенных домов и оказывали помощь раненым. Уже ночью наряд стражей порядка услышал голоса из-под завалов одного из домов. Через несколько часов удалось достать мужчину. Его передали медикам.

Поиски женщины продолжались дольше. Женщина провела почти 20 часов под развалинами разрушенной девятиэтажки после сокрушительных авиаударов окупантов по городу.

"Спасатели вместе с полицейскими непрерывно разбирали завалы, прилагая титанические усилия, чтобы найти людей. И эта борьба дала результат – женщину удалось получить живой! Ее сразу передали парамедикам и транспортировали в больницу", – говорится в сообщении.

За время работ было разобрано 2,5 тонн строительных конструкций. По уточненной информации, погибших в результате этого удара по городу нет. Известно о 7 раненых.

В Константиновке женщина почти сутки провела под завалами: ее чудом спасли

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