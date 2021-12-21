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Удивительный арт-объект: под Одессой из монет создали 3-метровую новогоднюю елку-рекордсменку (фото)

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Удивительный арт-объект: под Одессой из монет создали 3-метровую новогоднюю елку-рекордсменку (фото)

Арт-елку уже открыли, и она собирает немало зрителей.

В Одесской области на одной из поселковых площадей красуется необычная елка. Она сделана из монет номиналом в 5 копеек.

Об этом сообщает руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

В Одесской области в поселке Доброслав появилась елка из нержавеющей стали, а точнее из копеек. Ее высота – 3 метра, и она попала в Книгу рекордов Украины.

"Ежегодно в Доброславе на зимние праздники можно увидеть новую креативную елку. В этом году – трехметровая елка из ... монет! Потребовалось 9800 пятикопеечных монет и даже одна 2-копеечная. Монеты еще заранее начали собирать для елки взрослые и дети. Доброславская громада сегодня – одна из самых активных в стране. Может, пора уже другим руководителям городов ездить в Доброслав за опытом?", — написала Лана Ветрова.

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Арт-елку изготовил одесский скульптор Кирилл Максименко. 

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Арт-объект был внесен в Книгу рекордов Украины – это уже 17 рекорд, зафиксированный в Доброславе.

Как правильно утилизировать использованные елки.

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