«Удивительный чудак, который увлекал собой»: на фронте погиб известный путешественник Борис Гора

На фронте погиб Борис Гора

Реклама

На фронте погиб известный путешественник, спелеолог и мастер спорта из Тернопольской области Борис Гора. Мужчина пошел на войну добровольцем. Трагическое известие сообщила его дочь Алина Ярмакова. По ее словам, отец погиб в бою 19 октября. Сейчас семья ждет результатов ДНК-экспертизы.

Об этом рассказывает «Украинская правда».

Реклама

На фронте погиб Борис Гора: каким он был

Борис Гора родился 10 марта 1969 года. Он был настоящим исследователем природы, гидом, мастером спорта Украины по водному туризму и основателем туристического клуба «Кристалл», действовавшего при «Пласте».

Реклама

Мужчина поселился возле знаменитой пещеры «Млынки» в селе Залесье Тернопольской области, где обустроил собственную спелеобазу. В течение многих лет он проводил подземные экскурсии, организовывал водные сплавы по Днестру и горные походы для нескольких поколений путешественников. Борис искренне любил родной край, природу и исповедовал родноверие.

У себя дома мужчина бережно хранил уникальный экспонат — единственную в Тернопольской области лодку, изготовленную из камыша. Эту вещь ему подарил ее автор, путешественник из Львовской области Николай Рудь.

В 2020 году Борис Гора стал одним из героев масштабного фотопроекта Ukraіner «100 лиц Украины».

Трагическое известие отозвалось болью в сердцах многих людей, знавших Бориса. Своими эмоциями и воспоминаниями о павшем герое делятся его родные, друзья и воспитанники.

Реклама

Сын Бориса, военнослужащий Любко Гора, написал трогательное прощальное слово отцу:

«Таких больше нет. Таких в принципе быть не может. Таким, как ты, запрещено создаваться миром. Но ты обошел этот мир, тебя не интересовали его законы. Ты жил свою жизнь, и прожил ее сполна, больше всех».

Друг Бориса, Святослав Зюзин, назвал его человеком-легендой и вспомнил свою первую поездку к нему в пещеры «Млынки»:

«Сейчас в это трудно поверить, но мой первый студенческий выезд был не в горы, а к Борису в „Млынки“. Я спал в старом доме, без спальника и замерз настолько, что я думал, как бы до утра дотянуть».

Реклама

По словам Святослава, Борис был непрост в общении, но с ним всегда удавалось легко договориться о путешествиях.

Львовский депутат Андрей Мочурад назвал Гору настоящим «феноменом», вспомнив его бесконечную энергию и способность очаровать собой других:

«Это был не человек, а феномен. Как казацкий крест — малопонятный, но вызывающий уважение и желание склониться, как будто существует веками… Сколько у него было энергии и энтузиазма. Удивительный чудак, который восхищал собой», — написал Мочурад.

Журналист и местный депутат Андрей Шкула поделился воспоминанием о знакомстве с Горой в 2008 году. Тогда Борис устроил в Тернополе бесплатные катания на катамаранах, чтобы отпраздновать день рождения дочери Алины и поделиться радостью с горожанами.

Своей болью и воспоминаниями поделились десятки деятелей, которые лично имели честь быть знакомыми с Борисом Горой.

Исследовательница Дарця Веретюк написала о сложном, но исключительном характере Бориса:

«Упрямый ворчун, который ненавидел и высмеивал какие-либо попытки улучшить свое первое туристическое снаряжение, потому что что это за „понты“. Даже если это первые, 20 лет назад сшитые собственноручно бахилы, чтобы снег в горах не засыпался в тапочки. Потому что настоящий турист в горы должен идти в джинсах и резиновых сапогах, никак иначе».

Борис Гора начал волонтерить с начала войны. А когда началась полномасштабная война РФ против Украины, он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

На фронте погиб футболист Роман Максимюк

Напомним, бывший игрок национальной сборной Украины и чемпион страны 2000 года в составе киевского «Динамо» Роман Максимюк погиб на войне против России. Об этом в соцсетях сообщила его супруга, Вера Максимюк.

Футболист, который на клубном уровне больше всего выступал за «Днепр» и луцкую «Волынь», присоединился к рядам Вооруженных сил Украины осенью 2022 года. С января 2025 года он не выходил на связь и считался пропавшим без вести.

Трагическое известие стало известно после получения результатов ДНК-теста.

Новости партнеров