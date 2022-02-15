Удобрение для орхидей из ингредиентов, которые есть на каждой кухне: будут расти как на дрожжах

Удобрение для орхидей из ингредиентов, которые есть на каждой кухне: будут расти как на дрожжах

Немногие знают, что приготовить действенное удобрение для орхидей можно из простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне. ТСН.ua рассказывает, что делать, чтобы экзотический цветок рос как на дрожжах.

Если у вас дома есть орхидея, которая вдруг перестала расти, не торопитесь выбрасывать тропическую красавицу. Попытайтесь приготовить простое удобрение для орхидей. Существует два рецепта. Для первого вам понадобится три ингредиента, которые найдутся на любой кухне:

сахар;

дрожжи;

вода.

Такое удобрение для орхидей поможет цветку выглядеть здоровым, расти и даже цвести. А еще обогатит растение всеми необходимыми микроэлементами.

Для второго нужно всего-навсего два ингредиента:

вода;

чеснок.

Это удобрение для орхидей из чеснока помогает, если растение давно не цветет, плохо наращивает корни или листья, поврежденные грибковой инфекцией.

Уникальное удобрение для орхидей из дрожжей и сахара: как приготовить

Чтобы приготовить это удобрение для орхидей, нужно взять 10 грамм дрожжей, столовую ложку сахара и 1 литр воды комнатной температуры. Дрожжи и сахар перемешайте в 200 мл воды. Следите, чтобы не образовались комочки. Затем накройте сосуд пакетом или крышкой и оставьте на 2 часа в теплом месте.

Затем добавьте к смеси оставшуюся воду (800 мл) и тщательно перемешайте раствор. Удобрение для орхидей готово.

Удобрение для орхидей из дрожжей и сахара: как правильно поливать

Удобрение для орхидей: все, что вам нужно есть на кухне / Pexels

Если ваше растение растет в обычном пластиковом горшке с сосновой корой, удобрение для орхидей нужно вводить "методом погружения". То есть раствор вылить в широкую емкость и поставить внутрь вазон. Оставить так на 15 минут. Дать лишней влаге стечь.

Такое удобрение для орхидей следует использовать не чаще одного раза в месяц, чтобы получить эффективный результат.

Удобрение для орхидей из чеснока: приготовление и использование

Возьмите два зубчика чеснока, очистите и пропустите через чеснокодавилку или мелко нашинкуйте ножом. Залейте 1 л кипятка, плотно накройте емкость крышкой и оставьте в темном месте на час. Перед поливкой удобрение для орхидей нужно процедить.

Чтобы удобрение для орхидей из чеснока возымело действие, можно просто налить небольшое количество раствора в поддон, чтобы в горшок пропиталась влага. Оставьте растение в настойке на полчаса, а затем вылейте лишнюю жидкость.