Удобрение из бананов для огорода и сада / pixabay.com

Удобрение из бананов: почему не стоит выбрасывать кожицу экзотического фрукта

Удобрение из бананов: почему не стоит выбрасывать кожицу экзотического фрукта

Весной появляется немало дел в саду и огороде. В апреле и мае очень важно правильно высадить и удобрить рассаду, чтобы осенью получить отличный результат. Прекрасно зарекомендовали себя удобрения из бананов. Как их приготовить – читайте в материале ТСН.ua.

В чем польза банановой кожуры

Кожа банана, как и его мякоть, очень богата питательными веществами. Если ее высушить, то можно использовать для подкормки крупного рогатого скота, свиней или кроликов. А благодаря высокому содержанию азота и других минералов бананы могут стать отличным удобрением для сада и огорода.

Почему удобрение из бананов полезно? Все благодаря составу этих фруктов:

около 40% крахмала;

кальций, калий и магний;

витамины В, С и А;

большое количество азота;

марганец, медь и антиоксиданты;

до 30% волокон, состоящих из целлюлозы и гемицеллюлозы.

Банановая шкурка в составе компоста

Удобрение из бананов отлично подходит для овощей и сада. / pixabay.com

Кожа из банана является органическим материалом, богатым калием, магнием и железом, а потому считается очень полезной и питательной для роста растений. Ее используют для улучшения качества компоста. Именно те минералы, которые входят в состав банана, способствуют развитию микроорганизмов, участвующих в компостировании.

Для улучшения компоста банановую шкурку нужно порезать небольшими кусочками. Это ускорит ее разложение. Но если у вас нет времени, можно просто бросить его в компостную яму без нарезки.

Компост с кожурой банана используется для того, чтобы растения быстрее сформировали плоды, могли лучше противостоять болезням и укоренились без особых проблем.

Как приготовить натуральное удобрение из бананов

Для подкормки сада подойдет такое удобрение из бананов:

кожуру банана нужно нарезать небольшими кусочками;

разложить их под кустами и маленькими деревьями, нуждающимися в подкормке;

тщательно перемешать с землей.

Идеально добавлять такое удобрение из бананов в марте-апреле, тогда к теплому времени ваш сад будет полностью готов.

Для подкормки почвы в огороде или цветнике используют такое удобрение из бананов:

нарезать кожуру банана небольшими кусочками;

смешать с пищевыми отходами – прекрасно подойдет кофейная гуща, яичная скорлупа;

разложить полученную смесь в огороде или цветнике под растениями;

аккуратно перемешать, чтобы не повредить растение.

Для комнатных растений также подходит удобрение из бананов:

банановые кожуры бросить в ведро с водой;

они должны оставаться там 2-3 дня;

этой водой нужно поливать растения.

Удобрение из бананов как природный репеллент от насекомых и вредителей

Удобрение из бананов может стать отличным репеллентом от насекомых. / pixabay.com

Кожа банана эффективна также в борьбе против насекомых и вредителей, например тли. Для создания природного репеллента необходимо:

нарезать кожуру на кусочки;

их разложить под растениями;

присыпать небольшим количеством грунта.

Также можно дополнительно натереть листья растений внутренней стороной кожуры банана. Запах отпугивает тлю и других вредителей, а сами растения получат больше питательных веществ и витаминов.

Удобрение из бананов для помидоров и зеленых растений

Удобрение из бананов очень любят помидоры, ведь перегной из шкурок этих фруктов помогает значительно увеличить урожай.

Также питательные вещества, содержащиеся в кожуре бананов, подходят для поддержания и улучшения роста зеленых растений. Чтобы получить хороший урожай необходимо: