Удобрение из бананов: почему не стоит выбрасывать кожицу экзотического фрукта

Весной появляется немало дел в саду и огороде. В апреле и мае очень важно правильно высадить и удобрить рассаду, чтобы осенью получить отличный результат. Прекрасно зарекомендовали себя удобрения из бананов. Как их приготовить – читайте в материале ТСН.ua.
В чем польза банановой кожуры
Кожа банана, как и его мякоть, очень богата питательными веществами. Если ее высушить, то можно использовать для подкормки крупного рогатого скота, свиней или кроликов. А благодаря высокому содержанию азота и других минералов бананы могут стать отличным удобрением для сада и огорода.
Почему удобрение из бананов полезно? Все благодаря составу этих фруктов:
- около 40% крахмала;
- кальций, калий и магний;
- витамины В, С и А;
- большое количество азота;
- марганец, медь и антиоксиданты;
- до 30% волокон, состоящих из целлюлозы и гемицеллюлозы.
Банановая шкурка в составе компоста
Кожа из банана является органическим материалом, богатым калием, магнием и железом, а потому считается очень полезной и питательной для роста растений. Ее используют для улучшения качества компоста. Именно те минералы, которые входят в состав банана, способствуют развитию микроорганизмов, участвующих в компостировании.
Для улучшения компоста банановую шкурку нужно порезать небольшими кусочками. Это ускорит ее разложение. Но если у вас нет времени, можно просто бросить его в компостную яму без нарезки.
Компост с кожурой банана используется для того, чтобы растения быстрее сформировали плоды, могли лучше противостоять болезням и укоренились без особых проблем.
Как приготовить натуральное удобрение из бананов
Для подкормки сада подойдет такое удобрение из бананов:
- кожуру банана нужно нарезать небольшими кусочками;
- разложить их под кустами и маленькими деревьями, нуждающимися в подкормке;
- тщательно перемешать с землей.
Идеально добавлять такое удобрение из бананов в марте-апреле, тогда к теплому времени ваш сад будет полностью готов.
Для подкормки почвы в огороде или цветнике используют такое удобрение из бананов:
- нарезать кожуру банана небольшими кусочками;
- смешать с пищевыми отходами – прекрасно подойдет кофейная гуща, яичная скорлупа;
- разложить полученную смесь в огороде или цветнике под растениями;
- аккуратно перемешать, чтобы не повредить растение.
Для комнатных растений также подходит удобрение из бананов:
- банановые кожуры бросить в ведро с водой;
- они должны оставаться там 2-3 дня;
- этой водой нужно поливать растения.
Удобрение из бананов как природный репеллент от насекомых и вредителей
Кожа банана эффективна также в борьбе против насекомых и вредителей, например тли. Для создания природного репеллента необходимо:
- нарезать кожуру на кусочки;
- их разложить под растениями;
- присыпать небольшим количеством грунта.
Также можно дополнительно натереть листья растений внутренней стороной кожуры банана. Запах отпугивает тлю и других вредителей, а сами растения получат больше питательных веществ и витаминов.
Удобрение из бананов для помидоров и зеленых растений
Удобрение из бананов очень любят помидоры, ведь перегной из шкурок этих фруктов помогает значительно увеличить урожай.
Также питательные вещества, содержащиеся в кожуре бананов, подходят для поддержания и улучшения роста зеленых растений. Чтобы получить хороший урожай необходимо:
- очищать листья растений шкуркой от бананов, чтобы отпугивать вредных насекомых;
- закапывать нарезанную кусочками кожуру бананов под растения для увеличения урожайности;
- делать настойку из воды и шкурок банана, чтобы поливать овощи.