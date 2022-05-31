Удобрение из крапивы: что является залогом прекрасного урожая

Удобрение из крапивы: как приготовить и в чем его эффективность / Фото: Pexels

Часто садоводы используют вместо химических удобрений разнообразные натуральные средства, чтобы добиться хорошего урожая. Одним из самых популярных можно назвать удобрение из крапивы. Читайте в материале ТСН.ua, почему оно эффективно и как его правильно приготовить.

Удобрение из крапивы: в чем его польза

Хотя это растение и "кусается", однако в его составе есть калий, магний, азот и кальций. Все эти питательные вещества необходимы для быстрого роста цветов, кустарников и деревьев.

Удобрение из крапивы помогает:

восстановить и обогатить почву;

стимулировать рост;

оздоровить растения (это также профилактика многих болезней, например, фитофторы);

воспрепятствовать распространению вредителей (особенно тли).

Как правильно вносить

Удобрение из крапивы – как правильно вносить / Фото: Pexels

Удобрение из крапивы можно вносить двумя способами:

на листья;

под корень.

Чтобы приготовить удобрение из крапивы для корневой подкормки, нужно развести готовый крапивный раствор в воде (соотношение 1:10). Используют его во время активного роста растения до того, как он начнет плодоносить, не чаще 1 раза в две недели. Сразу до и после внесения удобрения, не забудьте обильно полить грядки.

Чтобы подкормить растения на листьях, раствор из крапивы нужно развести с водой в соотношении 1:20. Этой смесью нужно поливать грядки не чаще 1 раза в месяц.

Для чего подходит органическое удобрение из крапивы.

Удобрением из крапивы можно подкармливать практически все растения. Ему обрадуются и плодовые деревья, и декоративные кустарники, и цветы, и растения в огороде. Особенно эффективна такая подкормка для огурцов, томатов, болгарского перца, капусты. Если его правильно использовать, вы сможете собрать отличный урожай этих овощей. А еще крапива эффективна для винограда и клубники.

А вот подкармливать удобрениями из крапивы чеснок, лук, фасоль, горох и другие бобовые специалисты не рекомендуют. Они плохо переносят избыток азота.

Как приготовить удобрение из крапивы: рецепты

Как сделать удобрение из крапивы / Фото: Pexels

Удобрения из крапивы существуют разные: есть совсем простые рецепты, для которых нужно взять только воду и само растение, а есть состоящие из большого количества ингредиентов.

Крапива + дрожжи

Такое удобрение из крапивы подойдет для разных овощных культур, поможет улучшить их рост и насытить корни полезными веществами. Для приготовления вам нужно взять:

ведро воды (10 л);

10 г сухих дрожжей;

2 горсти сухарей;

2-3 столовых ложки сахара;

1/2 ведра мелко нарезанной крапивы (можно добавить еще одуванчик).

Как приготовить удобрение из крапивы и дрожжей:

Сухари размешать в воде и оставить на сутки. Затем процедить, добавить сухие дрожжи, крапиву и сахар. Оставить эту смесь еще на 24 часа.

Полученный раствор готов к использованию. Перед подкормкой его нужно развести в 5 ведрах воды. Вносят такое удобрение из крапивы дважды за сезон: весной и летом.

Удобрение из крапивы для помидоров, огурцов

Такую подкормку используют, если рассада помидоров или огурцов ослабла, они нуждаются в дополнительных минералах и витаминах. Вам понадобится:

ведро воды (10 литров);

измельченная крапива;

деревянный или пластмассовый бочонок (например, бутылка на 5 литров с отрезанной верхушкой).

Как приготовить удобрение из крапивы по этому рецепту:

Половину бочонка наполнить крапивой и залить водой, чтобы получить кашевидную смесь. Оставить на две недели для брожения. Заливать водой нужно не вверх, потому что во время брожения она будет пениться и подниматься. Чтобы ускорить процесс, ежедневно перемешивайте будущее удобрение.

Теперь раствор можно использовать для подпитки. Но перед этим его следует развести с водой (соотношение 1:10). Поливают таким удобрением раз в неделю все ослабленные растения.

Удобрение из крапивы и хлеба для клубники

Эта подкормка чем-то напоминает обычный квас. Опытные садоводы уверяют, что ее очень любит именно клубника. Это зеленое удобрение из крапивы помогает сделать ягоды большими и сочными. Для приготовления возьмите:

ведро воды (10 л);

1/2 ведра мелко нарезанной крапивы;

1-2 буханки хлеба;

60 г разведенных дрожжей.

Как сделать удобрение из крапивы:

Составьте все ингредиенты в ведро, тщательно перемешайте и залейте водой, не доливая немного до края. Накройте емкость крышкой и оставьте на 5-7 дней, чтобы "квас" созрел. Тогда его нужно слить.

Получившуюся жидкость разводят водой в соотношении 1:10 и поливают ею кусты клубники, а также ягодные кусты, деревья, овощи.

Как сделать мульчу из крапивы.

Мульча – защитный слой, который используют, чтобы покрыть верхнюю часть почвы между растениями или вокруг них. Она помогает регулировать водяной и воздушный режимы. После того, как вы процедите удобрение из крапивы, у вас будут оставаться отходы. А именно – измельченная зелень этого растения. Крапивная ботва может стать великолепной мульчей для грядок.

Мелко изрезанную крапиву нужно оставить на солнце на 2-3 дня, а затем добавлять в лунки небольшими порциями (2-3 горстки).

Мульча из крапивы будет полезна для рассады и однолетних растений в период вегетации. Однако не переборщите с мульчей, потому что избыток питательных веществ может привести к чрезмерному росту зелени, что навредит цветению.