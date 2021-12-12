Удобство, за которое приходится платить смертями и увечьями: фальшивые автошколы процветают в Украине

Водительские права в Украине можно приобрести в среднем за 600 долларов.

В Украине каждые 3 минуты происходит ДТП и каждые 15 минут ДТП с пострадавшими.

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О печальной статистике на украинских дорогах и о том, за сколько ученики автошколы получают водительское удостоверение, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Права за взятку

Ежегодно в Украине 400 тысяч человек получают водительские удостоверения.

Большинство учеников украинских автошкол признаются — на права они с первого раза экзамены не сдавали, а платили за услугу не менее 600 долларов, иногда даже без уроков в автошколе.

"Общая сумма всего 600 долларов. Я внес 50% процентов суммы, дал фотографии. После чего я был автоматически записан в автошколу, о которой я не имею никакого представления. Ровно через 2 месяца я встретился с посредником снова и дал другую часть суммы", — рассказывает один из получивших права.

Отдав посреднику из МРЭО все деньги, мужчина без проблем сдал теоретический экзамен.

Что касается практических занятий – вождения, то автошколы научились его обходить даже, учитывая, что уже год экзамен снимается на видеокамеру, и будущий водитель обязательно должен проехаться на автодроме и по городу.

"Камера устанавливается в районе лобового стекла и смотрит на меня, на верхнюю половину туловища, руки и работу педалями она не фиксирует. Инструктор говорит, чтобы педали ногами ни в коем случае не касался, он этим всем занимается, а если нужна подсказка, просит в голос не говорить, потому что подскажет жестами", — рассказывает аноним.

Эта очень хитрая и отработанная схема действует по всей стране – рассказывают в организации "Права без взяток".

"Это очень прибыльная система, которая прикрывается. В группе из 30 человек преимущественно честно сдают только 2-3 человека – это 10%", — рассказывает активист.

Подтверждение того, что права получить не так уж трудно за деньги можно, спросив у родственников, друзей или знакомых. Большинство признаются, чтобы получить права "заплатили".

"Школа не очень заинтересована честно учить, потому что тогда они будут меньше передавать в сервисный центр, а сервисный центр может забрать у них лицензию, а лицензия их хлеб! По сути, школы сейчас стали подразделением сервисного центра МВД, и они должны собирать взятки с учеников. Львовский сервисный центр я подсчитал — в месяц они передают на верх 3 миллиона взяток, которые им несут за водительское удостоверение", — рассказывает активист движения "Права без взяток".

Приходят с правами и не знают, куда вставлять ключ

Как рассказывает Валерий, владелец и преподаватель столичной автошколы, он работает уже 5 лет, поэтому хорошо знает уровень подготовки будущих водителей.

"У нас есть такие студенты, которые обращаются к нам с правами, и когда мы посадили его в машину: говорит, "Валерий, извините, но я не знаю, как вставить ключ". Прямая речь. Так и говорит: "Я ни разу в машине не была! Говорю как есть!" То есть человек садится в машину с водительским удостоверением и не знает, где даже ключ вставлять", — рассказывает владелец автошколы Валерий Качалый.

Это результат хорошо продуманных схем на рынке автошкол, позволяющих украинцам права получить, а знание управлять автомобилем - нет.

"По сути школа выступает посредником между сервисным центром и учеником и возможностью получить заветное водительское удостоверение. В каком плане посредником? В школе существует конвейер и директор говорит: "У нас должно быть в школе больше учеников, которые не сдают самостоятельно, потому что мы зарабатываем на этом средства", – говорит Валерий.

Сам мужчина признается, что так зарабатывать принципиально не захотел.

"Нашу политику поняли в сервисных центрах – что мы будем работать так, что мы приведем учеников, которые готовы и которые будут сдавать экзамен! Некоторым это не понравилось, давление ощущалось. Нам начальник сервисного центра даже говорил: "Может вы уже закроетесь побыстрее, вы уже так всех достали", – рассказывает Валерий.

Апогей конфликта между контролирующим органом – региональным сервисным центром МВД и школой Валерия произошел в прошлом году.

"Решили ударить административным рычагом по автошколе. Что они сделали? Вызвали нас на комиссию, где сказали, что через три дня уже комиссия будет рассматриваться вопрос о прекращении деятельности нашего учреждения. Это может быть с каждой автошколой. Только директор автошколы идет в разрез с мнением представителя контролирующего органа – его сразу могут вызвать на комиссию и найти у него какие-либо недостатки", – рассказывает Валерий.

Он говорит, что комиссия дала 30 дней его автошколе на исправление сомнительных недостатков, но не дождавшись установленного срока, взяла и лишила школу аккредитации. Они пошли в суд и выиграли в первой инстанции

"Мы впервые в Украине выиграли суд против регионального сервисного центра по деятельности атвошкол", — рассказал мужчина.

Но судиться обычной автошколе с сервисным центром МВД — дело непростое. Школа уже дошла до Верховного суда. Теперь слово за ним.

Нет института подготовки инструкторов

Большинство выпускников украинских автошкол, не знающих правил дорожного движения и не умеющих управлять — ужасная реальность, и одна из причин безумного количества ДТП в Украине.

Ежегодно в Украине выдают 400 тысяч водительских удостоверений, а сейчас работает более 1800 школ и еще больше инструкторов.

Также в стране нет института подготовки инструкторов. Их никто не учит и никто не проверяет. Чтобы преподавать – нужно иметь только – немного водительского стажа, сдать теоретический и практический экзамены. Причем последний – точно такой же, как и для обычных автолюбителей. Так что инструторы у нас часто случайные люди.

"Одна автошкола попросила научить инструкторов. Так вот из 3-х инстурткоров, один не смог с первого раза припарковаться в параллельную парковку, один не смог заехать задом в гараж, а третий ну более-менее кривовато, но смог все выполнить", — рассказывает профессиональный автогонщик Андрей Бондарь.

Недобросовестных работников наказывают, — МВД

В главном сервисном центре МВД, выдающем водительские удостоверения и аккредитации автошколам, уверяют, что с нарушениями в стенах автошкол активно борются.

"Есть доносимая информация, мы ее не покрываем — мы реагируем на нее. Вы знаете сколько задержаний было связано с этим? У нас около 30 работников в этом году наказаны. Мы не можем контролировать каждого. У нас 500 экзаменаторов в Украине", – сообщают в МВД.

В МВД обещают изменить порядок сдачи экзаменов и подтвердили, что институт подготовки и контроля инструкторов за 30 лет так и не создали и намекнули, что страна купленных водительских удостоверений выгодна всем – инструкторам и автошколам, имеющим свой процент: инспекторам сервисных центров и обычным украинцам – которые сознательно выбирают, более легкий и быстрый путь. Только за такое удобство придется расплачиваться нам и нашим детям смертями и увечьями на дорогах.

Насколько просто в Украине купить водительские права и кому это выгодно | Новости Недели

Авторы: Оксана Радионова, Наталья Волосацкая, Александр Ребенчук и Андрей Ветошкин (ТСН Неделя, 1+1).