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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удорожание акцизных марок на 30%: что изменится для покупателей алкоголя и табака

Импортер, покупающий 1 млн алкогольных марок в год, заплатит на 106,7 тыс. грн больше. Для табачного производителя с объемом 100 млн. марок доплата превысит 5 млн грн в год.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Акцизные марки

Акцизные марки / © ICTV

Кабмин своим постановлением №1259 увеличил плату за изготовление марок акцизного налога. Новые тарифы действуют со дня официального опубликования документа.

Переходный период не предусмотрен, LIGA ZAKON.

Постановление вносит изменения в абзац первого пункта 5 Положения об изготовлении, хранении и продаже марок акцизного налога, утвержденного постановлением Кабмина от 27.12.2010 №1251.

Новые ставки составляют:

  • алкогольные напитки — 0,46044 грн за марку вместо 0,3537 грн, что на 30,2% больше;

  • табачные изделия, ТВЭН и жидкости для электронных сигарет — 0,2144 грн за марку вместо 0,1643 грн, что на 30,5% больше.

Импортер, ежегодно покупающий 1 млн марок для алкогольных напитков, будет платить дополнительно 106,7 тыс. грн.

Для производителя табачных изделий с годовым объемом 100 млн. марок дополнительные расходы превысят 5 млн. грн.

Порядок заказа марок, требования к их образцам и реквизитам остались прежними. Также сохраняется правило, согласно которому стоимость заказанных, но не полученных марок не возмещается.

Напомним, 13 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект №15532, вторично отсрочивающий запуск электронной системы прослеживаемости обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Вместо 1 ноября 2026 г. система «еАкциз» должна полноценно заработать с 1 июля 2027 года.

Еще в июне 2023 года Рада приняла закон о введении электронной марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс парламент поддержал в январе 2023 года.

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