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Удорожание цен на продовольствие: какой "продукт №1" чаще всего покупают украинцы

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Удорожание цен на продовольствие: какой "продукт №1" чаще всего покупают украинцы

Фото: pixabay.com

В Украине подорожали цены на продукты.

Больше украинцы покупают овощи. Среди них лидирует картофель.

Об этом в эфире ТСН рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В этом году люди больше покупают картофель. Он — самый дешевый. Даже по сравнению с подорожанием хлеба, он не так подорожал в цене. Это — продукт №1 на сегодняшний день для украинцев", – сказал эксперт.

Напомним, что продовольственный кризис Украине не угрожает, на полках в магазинах будут доступны все продуктовые позиции, уверяют в правительстве.

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