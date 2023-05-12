Удорожание электроэнергии в Украине: в Раде оценили, насколько вырастут суммы в платежках

В парламенте отметили, что те, кто раньше получали субсидии, и дальше будут их получать.

Если тарифы на электроэнергию в Украине возрастут до 2,88 грн за кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200-300 грн.

Об этом член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сегодня национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до 2,88 копеек. Ориентировочно на семью это от 200 до 300 гривен увеличения платежки. Те хозяйства, которые получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать", – рассказал народный депутат.

Он пояснил, что решение об увеличении тарифов на электроэнергию частично покроет дефицит средств компаний "Энергоатом" и "Укрэнерго". А им нужно немало денег для восстановления поврежденных российскими атаками объектов энергетики.

Рост тарифов на свет

В конце апреля Минэнерго Украины предупредило о вынужденном повышении тарифов на электроэнергию перед отопительным сезоном 2023-2024. Ведь следующий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего.

В Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, анонсировали, что верхние пределы тарифов на электроэнергию могут вырасти от 1,68 грн до 2,4 грн или на 2,8 грн за кВт-ч.

Суммы в платежках изменятся: все о тарифах на электроэнергию

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