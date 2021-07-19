Удостоверение участника боевых действий появится в приложении "Дія"

В сервис государственных услуг "Дія" интегрируют удостоверение участника боевых действий (УБД).

В октябре 2021 года Минветеранов интегрирует удостоверение участника боевых действий в приложение "Дія".

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.

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"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут не только удостоверения участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов", — отметил он.

Также сейчас министерство работает над введением льготного электронного билета в приложении "Дія".

Кроме того, Минветеранов поддерживает реализацию ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Она предоставит защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки и том числе и в регионах, а также от международных организаций", — добавил Владимир Левчук.

Напомним, что правительство создало Украинский ветеранский фонд.

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