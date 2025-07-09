Солдат уехал домой на БТРе: ему грозит заключение

Военный получил 7 лет заключения. / © Государственное бюро расследований

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Сумской районный суд вынес приговор военнослужащему, который в январе 2025 самовольно покинул часть и уехал домой на бронетранспортере. Его приговорили к семи годам лишения свободы за дезертирство и незаконное завладение военной техникой.

По материалам ДБР, мужчина занимал должность водителя спецтехники.

БТР. / © Государственное бюро расследований

Под предлогом заправки БТРа он выехал из части, прихватив автомат и отправился на Полтавщину. Преодолев несколько сот километров по дорогам общего пользования, военный оставил бронетранспортер на обочине неподалеку от села, а сам пошел спать в лесополосу.

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Правоохранители задержали его в кратчайшие сроки. Угнанную технику и оружие вернули в воинскую часть.

В деле работали ДБР, военная служба правопорядка и СБУ.

Ранее сотрудники ДБР обнаружили в одном из гаражей Киева оружие и 7 миллионов.