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- Украина
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Солдат уехал домой на БТРе: ему грозит заключение
В январе 2025 года военнослужащий самовольно выехал из части на бронетранспортере и отправился домой, прихватив автомат.
Сумской районный суд вынес приговор военнослужащему, который в январе 2025 самовольно покинул часть и уехал домой на бронетранспортере. Его приговорили к семи годам лишения свободы за дезертирство и незаконное завладение военной техникой.
По материалам ДБР, мужчина занимал должность водителя спецтехники.
Под предлогом заправки БТРа он выехал из части, прихватив автомат и отправился на Полтавщину. Преодолев несколько сот километров по дорогам общего пользования, военный оставил бронетранспортер на обочине неподалеку от села, а сам пошел спать в лесополосу.
Правоохранители задержали его в кратчайшие сроки. Угнанную технику и оружие вернули в воинскую часть.
В деле работали ДБР, военная служба правопорядка и СБУ.
Ранее сотрудники ДБР обнаружили в одном из гаражей Киева оружие и 7 миллионов.