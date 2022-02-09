Уехал на заработки, а стал кремлевским спецагентом: СБУ разоблачила харьковчанина, которого завербовали российские спецслужбы

Уехал на заработки, а стал кремлевским спецагентом: СБУ разоблачила харьковчанина, которого завербовали российские спецслужбы

Украинцу угрожали его оставшимися в России родственниками.

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила местного жителя, которого завербовали российские спецслужбы. Мужчина должен был собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере украинской обороны.

Об этом идет речь на сайте СБУ.

Правоохранители выяснили, что харьковчанина привлекли к тайному сотрудничеству, когда тот уехал в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление.

От мужчины потребовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере обороны. Российскую спецслужбу, в частности, интересовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны.

После того, как мужчина вернулся в Харьковскую область, российские спецслужбы потребовали от него выполнять задания по разведке. Украинцу угрожали его оставшимися в России родственниками.

Сообщается, что СБУ среагировала на случай своевременно, благодаря чему удалось предотвратить передачу российским кураторам сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины, а разоблаченному гражданину Украины уже уведомлено о подозрении.

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая в течение месяца передавала информацию террористам из самопровозглашенной ДНР. Женщина с образованием картографа составляла карты для оккупантов с позициями Вооруженных Сил Украины.

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