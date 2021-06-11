Уехал на заработки после школы: что известно о 19-летнем украинце, которого нашли мертвым в Чехии

Родственники Петра предполагают, что парня избили.

В Чехии нашли мертвым 19-летнего жителя села Малая Уголька Закарпатской области Петра Майора. Его тело обнаружили в реке Влтава в Праге.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Отмечается, что парень исчез первого июня. "Пошел к неизвестной девушке, после чего с ним связь оборвалась и в свой дом он не вернулся", — рассказали в Facebook-сообществе "Из дома домой".

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Через неделю тело юноши вблизи дебаркадера с плавучим рестораном "Матильда" заметили прохожие, которые вызвали полицию. Родственники Петра в версию о самоубийстве не верят. Предполагают, что парня избили.

"Я разговаривал с родными парня. Они говорят, что на лице были следы побоев. Что с ним случилось, сейчас можно только догадываться", — рассказывает односельчанин Петра Александр.

По его словам, украинец поехал на заработки в Чехию сразу после школы, работал на стройке.

"У него есть еще брат и младшая сестра. Отец умер лет семь назад, он долго болел. Чтобы свести концы с концами, они собирали ягоды и грибы в лесу, потом их продавали. Теперь сыновья ездят на заработки", — указывает мужчина.

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Окончательную причину смерти Петра покажет вскрытие. "Парень работящий, хороший. Сейчас всеми бумагами в Чехии занимается его брат, а мама здесь", — рассказывает знакомая юноши Мария.

"У нас в регионе ни одной достойной работы для людей нет. Поэтому на хозяйстве остались только пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Все остальные на заработках, преимущественно в Чехии", — отмечает житель села Малая Уголька.

Ранее в Чехии погибла 27-летняя заработчанка из Ивано-Франковской области Оксана Василив. Молодая женщина упала с высоты во время проведения работ по реконструкции в помещении банка.

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