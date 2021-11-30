Уехала на заработки 21 год назад: на Харьковщине разыскивают пропавшую без вести женщину

Уехала на заработки 21 год назад: на Харьковщине разыскивают пропавшую без вести женщину

На родину она вернулась в 2018 году, однако на связь так и не вышла.

В Харьковской области правоохранители разыскивают женщину, которая 21 год считается пропавшей без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы Индустриального района города 39-летней Ирины Бондаренко. Женщина еще в 2000 году уехала на заработки за границу, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.

“По словам знакомых, разыскиваемая вернулась в Украину в 2018 году, однако домой не приезжала, родители информацией о ее местонахождении не владеют. Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении женщины, просим сообщить по телефонам: 095-604-70-88, 097-937-91-17 или "102", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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