Угадала будущую профессию и научила искать интересные факты: Витвицкая, Гринчук, Писанка, Хамайко, Попов и Мосейчук рассказали о лучшем учителе

Звезды призвали подавать заявки на звание лучшего учителя страны и поддержали номинацию Натальи Мосейчук Выбор Сердцем.

Ведущая канала 1+1 Наталья Мосейчук уже пятый раз подряд выбрана куратором всеукраинской премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine и традиционно выберет победителей собственной номинации Выбор Сердцем. В этом году премия представила восемь специальных номинаций. Лучшие учителя получат денежные награды.

До этого воскресенья, 1 августа, еще можно успеть и номинировать учителя из вашей школы или школы ваших детей на получение награды, чтобы поблагодарить его за самоотверженный труд. Обязательно сделайте это.

В поддержку номинации Натальи Мосейчук телезвезды Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Валентина Хамайко, Александр Попов, Руслана Писанка рассказали за что до сих пор благодарны своим педагогам и призвали оставлять заявки.

Соломия Витвицкая отметила, что еще в 6-м классе львовской школы 72 учительница украинского языка и литературы Ольга Владимировна Пилипишин предсказала ей профессиональное будущее. "Так и сказала как-то на уроке, что видит меня журналистом. Тогда не думала об этой профессии, хотела стать полицейским. Скептически отнеслась к ее словам, а со временем оказалось, что учительница таки была права", - рассказала ведущая ТСН и Вражаючі історії ТСН и поблагодарила учительницу за то, что научила выходить из сложных ситуаций, даже когда кажется, что выхода нет.

А Святослав Гринчук рассказал о своей учительнице истории Светлане Владимировне Дзюбе, которая преподавала будущем ведущему новостей ТСН историю. "Она всегда знала, что история - это прежде всего интересно. Не канонада заученных дат, а драматические сюжеты, интриги, иногда фатальные сплетения человеческой судьбы. За то, что когда-то научился искать интересное в том, что многим может показаться сложным и далеким - до сих пор благодарен своей учительнице. История - это не пыльный учебник. Это то, что поражает, удивляет подробностями и неожиданными поворотами. Немного перекликается с тем, что я делаю, как ведущий новостей сейчас. Тоже рассказываю о государственных и международные события, но только в настоящем времени", - поделился Святослав Гринчук.

В октябре этого года ведущая канала 1+1, куратор проекта Право на Освіту и Global Teacher Prize Ukraine Наталья Мосейчук в номинации Выбор Сердцем отметит двух учителей.

Традиционно - образовательного терапевта, работающего в школе при больнице или инклюзивном классе, учит детей, требующих особого внимания и поддержки.

Такой учитель получит 80 тысяч гривен.

И впервые вместе с благотворительной организацией Восток SOS Наталья наградит учителя/волонтера, который работает в школе в прифронтовой зоне на Востоке Украины. Едет с волонтерской миссией в школы, где не хватает учителей. Или остался работать несмотря на сложные условия. Сейчас в школах Донецкой и Луганской областей очень не хватает педагогов, часто учителя работают по совместительству, преподавая сразу несколько предметов. Этот победитель номинации тоже получит 80 тысяч гривен.

Всего фонд премии Выбор Сердцем в 2021 году составил 160 тысяч гривен - больше, чем в предыдущие годы. Расскажите истории учителей при больницах, педагогов, волонтеров из школ прифронтовой зоны и номинируйте по ссылке: https://apply.globalteacherprize.org.ua/nominate

Призвали успеть номинировать любимых педагогов, рассказать о супер учителе и наставнике своих детей Александр Попов и Валентина Хамайко. Валентина поделилась воспоминаниями о школьной учительнице зарубежной литературы. А вот дочь Валентины Соломия рассказала, что ее любимая учительница биологии - Татьяна. Ей нравится готовить проекты на уроке, ведь так можно лучше запомнить материал. Школьница очень ценит, когда педагог дает возможность проявить себя.

Александр Попов рассказал, что очень рад видеться на съемочной площадке со своим университетским учителем актерского мастерства уже в качестве самостоятельного артиста.

Руслана Писанка призналась, что до сих пор перед каждым эфиром и спектаклем делает упражнения для речи, которым научил ее педагог Александр Васильевич Завальский.

Уже 2 октября состоится финал всеукраинской премии Global Teacher Prize Ukraine, где объявят имя лучшего учителя Украины, который получит награду в 250 тысяч гривен. Наталья Мосейчук вручит свои премии в номинации Выбор Сердцем.

Национальную премию Global Teacher Prize Ukraine в 2017 году основала общественная организация Освитория. Это часть мирового движения Global Teacher Prize в 40 странах, в частности, Бельгии, Италии, Франции, Марокко, Индии и др.

Справка. Global Teacher Prize - ежегодная премия лучшему учителю мира. Основана в 2014 году, вручается с 2015 года. Неофициальное название - «Нобелевская премия для учителей». Учредителем премии является основатель арабской образовательной корпорации GEMS миллиардер Санни Варки. Размер призового фонда - миллион долларов. В 2020 году сразу два украинских учителя - Александр Жук и Наталья Гладких - вошли в ТОП-50 лучших учителей мира по версии мировой премии Global Teacher Prize.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку