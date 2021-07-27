Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Угадала будущую профессию и научила искать интересные факты: Витвицкая, Гринчук, Писанка, Хамайко, Попов и Мосейчук рассказали о лучшем учителе

Дата публикации
Просмотры
58
Угадала будущую профессию и научила искать интересные факты: Витвицкая, Гринчук, Писанка, Хамайко, Попов и Мосейчук рассказали о лучшем учителе

Звезды призвали подавать заявки на звание лучшего учителя страны и поддержали номинацию Натальи Мосейчук Выбор Сердцем.

Ведущая канала 1+1 Наталья Мосейчук уже пятый раз подряд выбрана куратором всеукраинской премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine и традиционно выберет победителей собственной номинации Выбор Сердцем. В этом году премия представила восемь специальных номинаций. Лучшие учителя получат денежные награды.

До этого воскресенья, 1 августа, еще можно успеть и номинировать учителя из вашей школы или школы ваших детей на получение награды, чтобы поблагодарить его за самоотверженный труд. Обязательно сделайте это.

В поддержку номинации Натальи Мосейчук телезвезды Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Валентина Хамайко, Александр Попов, Руслана Писанка рассказали за что до сих пор благодарны своим педагогам и призвали оставлять заявки.

©

Соломия Витвицкая отметила, что еще в 6-м классе львовской школы 72 учительница украинского языка и литературы Ольга Владимировна Пилипишин предсказала ей профессиональное будущее. "Так и сказала как-то на уроке, что видит меня журналистом. Тогда не думала об этой профессии, хотела стать полицейским. Скептически отнеслась к ее словам, а со временем оказалось, что учительница таки была права", - рассказала ведущая ТСН и Вражаючі історії ТСН и поблагодарила учительницу за то, что научила выходить из сложных ситуаций, даже когда кажется, что выхода нет.

©
©

А Святослав Гринчук рассказал о своей учительнице истории Светлане Владимировне Дзюбе, которая преподавала будущем ведущему новостей ТСН историю. "Она всегда знала, что история - это прежде всего интересно. Не канонада заученных дат, а драматические сюжеты, интриги, иногда фатальные сплетения человеческой судьбы. За то, что когда-то научился искать интересное в том, что многим может показаться сложным и далеким - до сих пор благодарен своей учительнице. История - это не пыльный учебник. Это то, что поражает, удивляет подробностями и неожиданными поворотами. Немного перекликается с тем, что я делаю, как ведущий новостей сейчас. Тоже рассказываю о государственных и международные события, но только в настоящем времени", - поделился Святослав Гринчук.

©
©
©

В октябре этого года ведущая канала 1+1, куратор проекта Право на Освіту и Global Teacher Prize Ukraine Наталья Мосейчук в номинации Выбор Сердцем отметит двух учителей.

Традиционно - образовательного терапевта, работающего в школе при больнице или инклюзивном классе, учит детей, требующих особого внимания и поддержки.

Такой учитель получит 80 тысяч гривен.

И впервые вместе с благотворительной организацией Восток SOS Наталья наградит учителя/волонтера, который работает в школе в прифронтовой зоне на Востоке Украины. Едет с волонтерской миссией в школы, где не хватает учителей. Или остался работать несмотря на сложные условия. Сейчас в школах Донецкой и Луганской областей очень не хватает педагогов, часто учителя работают по совместительству, преподавая сразу несколько предметов. Этот победитель номинации тоже получит 80 тысяч гривен.

Всего фонд премии Выбор Сердцем в 2021 году составил 160 тысяч гривен - больше, чем в предыдущие годы. Расскажите истории учителей при больницах, педагогов, волонтеров из школ прифронтовой зоны и номинируйте по ссылке: https://apply.globalteacherprize.org.ua/nominate

Призвали успеть номинировать любимых педагогов, рассказать о супер учителе и наставнике своих детей Александр Попов и Валентина Хамайко. Валентина поделилась воспоминаниями о школьной учительнице зарубежной литературы. А вот дочь Валентины Соломия рассказала, что ее любимая учительница биологии - Татьяна. Ей нравится готовить проекты на уроке, ведь так можно лучше запомнить материал. Школьница очень ценит, когда педагог дает возможность проявить себя.

©
©

Александр Попов рассказал, что очень рад видеться на съемочной площадке со своим университетским учителем актерского мастерства уже в качестве самостоятельного артиста.

©
©

Руслана Писанка призналась, что до сих пор перед каждым эфиром и спектаклем делает упражнения для речи, которым научил ее педагог Александр Васильевич Завальский.

©

Уже 2 октября состоится финал всеукраинской премии Global Teacher Prize Ukraine, где объявят имя лучшего учителя Украины, который получит награду в 250 тысяч гривен. Наталья Мосейчук вручит свои премии в номинации Выбор Сердцем.

Национальную премию Global Teacher Prize Ukraine в 2017 году основала общественная организация Освитория. Это часть мирового движения Global Teacher Prize в 40 странах, в частности, Бельгии, Италии, Франции, Марокко, Индии и др.

Справка. Global Teacher Prize - ежегодная премия лучшему учителю мира. Основана в 2014 году, вручается с 2015 года. Неофициальное название - «Нобелевская премия для учителей». Учредителем премии является основатель арабской образовательной корпорации GEMS миллиардер Санни Варки. Размер призового фонда - миллион долларов. В 2020 году сразу два украинских учителя - Александр Жук и Наталья Гладких - вошли в ТОП-50 лучших учителей мира по версии мировой премии Global Teacher Prize.