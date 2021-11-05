Углеродный след: как мы вредим экологии

Через 30 лет во всем мире будет жить почти 10 млрд человек.

Если за это время не сократить уровень производства и потребления, не преодолеть зависимость от углеводородов и не перейти полностью на "зелёную" экономику, продолжать вырубать леса и загрязнять водоёмы, и в целом сохранить нагрузку на окружающую среду на существующем уровне, то, чтобы удовлетворить потребности людей, понадобятся природные запасы трёх таких планет как Земля. А значит, с дефицитом ресурсов многие из нас рискуют столкнуться ещё при жизни. Оценить масштаб влияния человека на экологию и понять, какие шаги уже сегодня могут помочь избежать экологической катастрофы, позволяет концепция углеродного следа (англ. carbon footprint).

Что такое углеродный след и почему важно за ним следить

Углеродный след — это объём выбросов парниковых газов, которые прямо или косвенно производит человек, предприятие или целая страна. Они попадают в атмосферу, когда мы обрабатываем землю и выращиваем сельскохозяйственные культуры, производим продукты питания и промышленные товары, прокладываем дороги и ездим на автомобилях, строим и эксплуатируем промышленные здания и жилые дома, оказываем услуги или пользуемся ими.

Выбросы парниковых газов в результате действий человека — основная причина глобального потепления. Изменение климата приводит к экстремальным погодным явлениям — наводнениям, засухам, штормам, аномальной жаре, и, как следствие, к проблемам с урожаем и доступом к чистой воде. Все эти процессы могут показаться слишком далёкими и глобальными. Но каждый из нас, независимо от того, где он живёт, вносит ощутимый вклад в изменение климата и состояния планеты.

Измерить индивидуальный углеродный след — непростая задача. У него два вида источников: "прямые", скажем, когда топливо сжигает наш личный автомобиль, и "непрямые", когда топливо сжигает автомобиль, который доставляет нам товары. Но существуют онлайн-калькуляторы, например калькулятор ООН или проекта Nature Conservancy. Они учитывают множество параметров и позволяют понять, как каждый из нас влияет на экологию планеты.

Представим молодого человека, который живёт в спальном районе Киева в 40-метровой квартире с центральным отоплением, ездит на машине на работу и иногда — к друзьям на дачу, а два раза в год летает отдыхать. Он не слишком задумывается об экологии, но пользуется энергосберегающими бытовыми приборами и сортирует мусор. В таком случае индивидуальный углеродный след составит примерно 15 тонн СО2 в год.

При этом средний годовой показатель в три раза меньше — 5 тонн СО2 на одного украинца. Хотя у каждого из нас в окружении, скорее всего, найдётся не один знакомый, подходящий под описанный сценарий. Но даже если масштабировать с учётом усреднённой цифры, выходит, что общий углеродный след жителей Киева — 14,4 млн тонн СО2 в год, а всего населения Украины — 220,6 млн тонн. И этот показатель сравним с ежегодным объёмом промышленных выбросов, который оценивается в 223 млн тонн.

Как уменьшить персональный углеродный след

Эксперты рекомендуют пересмотреть повседневные привычки, рацион и стиль жизни, чтобы изменить те его составляющие, за которыми тянется наибольший углеродный след.

"Необязательно менять всё сразу, даже одно небольшое изменение способно принести пользу планете и вдохновить окружающих людей на перемены, — говорит основательница общественной платформы Bezzayve Яна Червинская, которая поддерживает инициативы, направленные на популяризацию и применение принципов осознанного потребления. — Например, если вы сократите количество органических отходов хотя бы на 10%, это пропорционально поможет снизить темпы загрязнения атмосферы. А если вашему примеру последует хотя бы треть ваших друзей и близких, у нас будет больше шансов сберечь планету". Разберемся детальнее.

Еда

Четверть мировых выбросов парниковых газов приходится на производство продуктов питания. При этом почти пятая часть (17%) всей произведённой в мире еды выбрасывается. Не допускать бесполезного перевода продуктов помогут простые шаги.

Каждый из нас может проверять холодильник перед походом в магазин, составлять список продуктов, чтобы избегать импульсивных покупок и брать ровно столько, сколько нужно. Дома использовать все продукты без остатка и находить свежее решение для порции вчерашнего риса или слегка сморщенных овощей. А в кафе или ресторане — не стесняться просить порцию поменьше или завернуть оставшуюся еду с собой.

Одежда и другие покупки

У любой покупки есть углеродный след, наибольший — у одноразовых и недолговечных вещей. А ещё у таких, на производство которых тратится много ресурсов, но которыми мы редко пользуемся, например электродрель в гараже или мороженица на кухне.

Показательные примеры — смартфоны, которые мы меняем чаще, чем они реально выходят из строя. Или одежда из магазинов "быстрой моды", где коллекции обновляются быстрее, чем времена года. При этом производство масс-маркета выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем вся авиация и морской транспорт вместе взятые.

Ответственное потребление означает выбор в пользу меньшего количества более качественных вещей, которые прослужат дольше. Стоит обратить внимание на тех производителей, которые придерживаются принципов "зелёной" экономики, сокращают свой углеродный след и бережно расходуют природные ресурсы.

Транспорт

Полностью отказаться от личного автомобиля и пересесть на трамвай или велосипед не всегда удобно. Многое зависит от доступности общественного транспорта и личных потребностей. Но можно начать с небольших изменений. Например, вместо поездки в ТРЦ отправиться на прогулку в ближайший парк.

На дальние расстояния лучше ездить по железной дороге: в Европе выбросы на 1 км пути в поезде почти в 20 раз меньше, чем на 1 км авиа перелёта. А если в пункт назначения можно добраться только самолётом, лучше спланировать путешествие прямым рейсом, чем с пересадкой, потому что больше всего топлива тратиться на взлёт и посадку.

Дом

Самый эффективный способ стать более экологичным в стенах дома — перейти на возобновляемые источники тепла и электричества. Однако это всё ещё дорого и не везде доступно. Зато каждый может проверить, чтобы тепло и электричество не расходовались впустую. Для этого стоит выбирать бытовую технику с высоким классом энергосбережения, заменить лампочки на светодиодные, уплотнить рамы и дверные проёмы, а если речь о собственном доме — утеплить стены. Любой из этих шагов сделает всех нас немного ближе к ответственному потреблению и сохранению природных ресурсов.

Несмотря на постоянное внимание к проблемам экологии на мировом уровне и принятие новых мер по борьбе с изменениями климата, мы всё равно приближаемся к катастрофическому повышению общей температуры — больше чем на 2°C. Тогда как учёные уверены, что единственный выход — остановить потепление на отметке на пол градуса меньше. "И цель эта вполне достижима. Если мы сможем обеспечить во всем мире нулевые выбросы к 2050 году, — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём обращении накануне конференции в Глазго. — Люди справедливо ожидают от своих правительств лидерства. Но за сохранение нашего общего будущего несёт ответственность каждый".

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