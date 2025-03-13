Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Угнал микроавтобус: на Киевщине задержали 58-летнего жителя

Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Угнал микроавтобус: на Киевщине задержали 58-летнего жителя

На Киевщине задержали 58-летнего жителя, который угнал микроавтобус и управлял им под хмельком

Мужчина незаконно попал в машину.

В Киевской области задержали 58-летнего жителя, который угнал микроавтобус. Он руководил им под хмельком

Об этом сообщает полиция Киева.

На Киевщине задержали 58-летнего жителя, угнавшего микроавтобус / ©
На Киевщине задержали 58-летнего жителя, угнавшего микроавтобус

"Мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, разбил рукой боковое стекло Renault Master, открыл авто и, воспользовавшись запасным комплектом ключей, завел двигатель и уехал с места", — говорится в сообщении.

Оказалось, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения (1,13 промилле).

Правоохранители составили в отношении нарушителя протокол по ст. 130 КУоАП и сообщили о подозрении за незаконное завладение транспортным средством.

Ранее в Голосеевском районе Киева водитель автомобиля Mercedes-Benz избил инспекторку по парковке, выписавшую ему штраф за отсутствие оплаты.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация