Угнал микроавтобус: на Киевщине задержали 58-летнего жителя

В Киевской области задержали 58-летнего жителя, который угнал микроавтобус. Он руководил им под хмельком

Об этом сообщает полиция Киева.

На Киевщине задержали 58-летнего жителя, угнавшего микроавтобус

"Мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, разбил рукой боковое стекло Renault Master, открыл авто и, воспользовавшись запасным комплектом ключей, завел двигатель и уехал с места", — говорится в сообщении.

Оказалось, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения (1,13 промилле).

Правоохранители составили в отношении нарушителя протокол по ст. 130 КУоАП и сообщили о подозрении за незаконное завладение транспортным средством.

Ранее в Голосеевском районе Киева водитель автомобиля Mercedes-Benz избил инспекторку по парковке, выписавшую ему штраф за отсутствие оплаты.

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