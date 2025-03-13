Угнал микроавтобус: на Киевщине задержали 58-летнего жителя

Мужчина незаконно попал в машину.
В Киевской области задержали 58-летнего жителя, который угнал микроавтобус. Он руководил им под хмельком
Об этом сообщает полиция Киева.
"Мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, разбил рукой боковое стекло Renault Master, открыл авто и, воспользовавшись запасным комплектом ключей, завел двигатель и уехал с места", — говорится в сообщении.
Оказалось, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения (1,13 промилле).
Правоохранители составили в отношении нарушителя протокол по ст. 130 КУоАП и сообщили о подозрении за незаконное завладение транспортным средством.
Ранее в Голосеевском районе Киева водитель автомобиля Mercedes-Benz избил инспекторку по парковке, выписавшую ему штраф за отсутствие оплаты.
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