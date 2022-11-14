Угодить Черному Кролику: что можно и нельзя ставить на праздничный стол 2023 года

Украинцы традиционно встречают Новый год в ночь на 1 января. Родственники и друзья собираются за праздничным столом, который стараются красиво оформить. Что нельзя готовить к Новому году 2023, а какие блюда точно понравятся Черному Водяному Кролику — читайте в материале ТСН.ua.

Хотите порадовать гостей вкусными и оригинальными угощениями, а также угодить символу наступающего Нового 2023 года — Черному Водяному Кролику? Тогда следует особенно тщательно подбирать праздничное меню.

Что нельзя готовить на Новый год 2023

Согласно восточному календарю, Новый 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Поэтому на праздничный стол категорически запрещается ставить блюда из мяса этого животного.

Хотя оно очень вкусное и диетическое, однако его лучше оставить для других торжеств, ведь символ года может обидеться и принести вам несчастливый год. Замените его блюдами из рыбы или других видов мяса.

Символом Нового 2023 года будет Черный Водяной Кролик – поэтому лучше отказаться от блюд из мяса этого животного. / Фото: Pexels

Также стоит обратить внимание, что кролик – вегетарианец. То есть он не употребляет в пищу продуктов животного происхождения, предпочитая злаки, овощи, фрукты, свежую зелень. Мнения экспертов относительно того, должно ли вообще быть на праздничном столе в Новый 2023 год мясо или нет, разделились.

Некоторые считают, что лучше отказаться от мяса полностью и использовать в приготовлении блюд альтернативы — соевое мясо или рыбу. Но если к такому радикальному решению вы не готовы, достаточно всего лишь не готовить крольчатину, мясо нутрии, свинины и говядины. То есть использовать только мясо птицы или морепродукты (кальмары, креветки, осьминоги и т.п.).

Не стоит угощать гостей за новогодним столом кровянкой или блюдами с субпродуктами.

Достаточно также отметить – кролики выборочные в еде. Они предпочитают не испорченные свежие продукты без резкого запаха. Поэтому не добавляйте к блюдам пряных приправ или чеснока.

Что должно быть на праздничном столе обязательно

Что должно быть на столе на Новый 2023 год / Фото: Pexels

Если обратить внимание на страсти в еде у символа Нового 2023 года, можно понять, что лучше приготовить на праздничный стол. Идеальные варианты – салаты из свежих овощей и фруктов, оригинальные закуски.

Обязательно на новогоднем столе 2023 года должны присутствовать:

свежая капуста (брокколи, классическая, цветная, салатная) и морковь;

разнообразная зелень (укроп, петрушка, сельдерей, шпинат);

любые сорта яблок;

ягоды;

злаки (например, кукуруза в салате).

Такие блюда будут не только вкусными и полезными, но и помогут задобрить символ Нового 2023 года.

Как украсить праздничный стол на Новый год 2023

Как украсить новогодний стол 2023 года. / Фото: pixabay.com

Не менее важен декор в новогоднюю ночь. Ведь от того, будет ли праздничный стол правильно украшен или нет, зависит благосклонность Черного Кролика в течение всего года. Можете использовать:

сено – его очень любят кролики;

фигурки зайчиков;

миниатюрные елки;

свечи в оригинальных подсвечниках;

композиции из натуральной ели и шишек.

Цветовую гамму подбирайте под основные цвета Нового 2023 года. Это будут красный, голубой, желтый, зеленый и розовый.