Угольная схема Медведчука: подробности подозрения о государственной измене куму Путина

По данным правоохранителей, боевики "Л/ДНР" получили финансирование на сумму более 200 млн гривен с согласия бывшего руководства государства.

В пятницу, 8 октября, председатель СБУ Иван Баканов и Генпрокурор Ирина Венедиктова на совместном брифинге сообщили об объявлении подозрения народному депутату Виктору Медведчуку в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

ТСН собрал все подробности относительно обвинений, которые предъявлены народному депутату Украины и куму российского президента Путина.

В чем подозревают Медведчука

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Этим было подорвано экономическую безопасность государства, лишено ее возможностей для диверсификации источников энергетических ресурсов.

Как отметил председатель СБУ Иван Баканов, россияне навязали Украине поставки угля из террористических "Л/ДНР", чтобы за украинские средства фактически финансировать войну против Украины.

"Речь идет не только о конкретном лице и объявлении подозрения и не только о содействии в закупке угля с временно оккупированных территорий у террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы. Это действительно вопрос, который мы изучаем, исследуем, доводим системно ", — добавила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Как работала схема

Как сообщила Генпрокурор, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица, бизнесмена Кузяры, на оккупированной территории подобрали два фактически неработающих государственных предприятия. Их руководителями назначили представителей "ЛНР/ДНР", открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля. Кузяра имел давние связи в угольной сфере и был лично знаком с руководством "ЛНР/ДНР" и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории, и ему была отведена роль переговорщика с террористами.

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"Он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленые" коридоры из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию их директоров для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и тому подобное. Также он согласовывал процесс загрузки угля, его отправки на другую территорию, контролировал оплату боевикам наличными средствами за такие услуги. Эти вопросы согласовывались, в том числе, с главарями боевиков ", — сообщила Венедиктова.

По данным следствия, в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей перечислены, обналичены и распределены в их пользу не менее 200 млн гривен, не считая средств уплаченных в наличной форме.

Медведчук о закупке Украиной угля у террористов докладывал руководству страны-агрессора. "О всех этих процессах Виктор Медведчук докладывал высшему руководству РФ, которое в свою очередь регулировало поставки угля из России таким образом, чтобы хватало денег для "ЛНР/ДНР", — отметила Венедиктова.

Кто фигурирует на "пленках Медведчука"

Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

Как свидетельствует аудиозапись, кум Путина общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. В частности, на "пленках Медведчука" фигурирует некий Петр Алексеевич (идентифицирован как експрезидент Украины Порошенко).

"Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечисления средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы ", — подчеркнул глава СБУ Иван Баканов, отметив, что прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам.

Какова роль Гонтаревой и Порошенко

Следствие отрабатывает версию о причастности к угольной схемы Медведчука тогдашней руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожа Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг — и сообщим об этом обществу", — сообщил Иван Баканов.

Какую меру пресечения изберут Медведчуку

Представители обвинения просить суд избрать меру пресечения народному депутату в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн. "Учитывая совокупность материалов дела, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант в виде ареста", — сказал глава СБУ Иван Баканов.

"Нельзя по такой категории дел идти без альтернативы. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд гривен", — уточнила генеральный прокурорка Ирина Венедиктова.

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