"Угольное дело": бывшего министра энергетики Демчишина объявили в международный розыск

По этому делу подозреваемыми проходят представители высшего руководства государства.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, который проходит по делу о контрабандном снабжении угля с оккупированных территорий востока Украины и содействии так называемым "ДНР" и "ЛНР", объявили в международный розыск.

Об этом на брифинге 17 января сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

"Сейчас Сергей Кузяра (советник бывшего министра энергетики – ред.) находится под домашним арестом, Виктор Медведчук – под домашним арестом, Владимир Демчишин – в международном розыске, место его пребывания устанавливается", — отметила она.

Напомним, в сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщали о подозрении еще одному из действующих народных депутатов, говорится о главе политсовета "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке, и бывшем министре энергетики Владимире Демчишине. По версии следствия, они подозреваются в покупке за государственные средства угля в ОРДЛО.

Стоит отметить, 17 января в Украину прибыл бывший президент Петр Порошенко, подозреваемый в дезсовете. Почти месяц он был за границей. О том, что происходит вокруг возвращения политика – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: