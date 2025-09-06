Уголовная ответственность для военных: в Минобороны сделали важное заявление по скандальному законопроекту

ВСУ / © ТСН.ua

Минобороны после консультаций с руководством профильных комитетов заявило о необходимости исключения из законопроекта №13452, который вызвал общественный резонанс, положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в субботу, 6 сентября.

В Минобороны считают, что законопроект №13452 требует доработки совместно с комитетами Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности.

«Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости», — заявили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что Минобороны и представители парламента достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент президентом Украины проекта закона «О Военном омбудсмане».

Свою позицию оборонное ведомство высказало после массовых протестов против двух законопроектов, которые находятся на рассмотрении в парламенте:

Законопроект №13260 Верховная Рада поддержала 4 сентября в первом чтении. Он фактически возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части (СВЧ).

Законопроект №13452 предусматривает наказание 5 до 10 лет лишения свободы (без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок) за невыполнение приказа от командиров.

Напомним, накануне, 5 сентября, в Киеве на Майдане Независимости протестовали против законопроектов №13260 и №13452, которые значительно ограничивают права военных и усиливают уголовную ответственность.