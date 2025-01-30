Уголовная ответственность за "бусификацию": как хотят наказывать работников ТЦК и ВЛК

Рада хочет ввести уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушение законодательства о мобилизации, в частности, за "бусификацию"

В Украине хотят ввести уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушение законодательства о мобилизации. Законопроект, предусматривающий наказание за противоправную мобилизацию, уже поддержан в Генштабе ВСУ.

Что известно читайте в материале ТСН.ua.

Кто автор законопроекта

В Верховной Раде 27 января зарегистрировали новый законопроект №12442, предусматривающий наказание для сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также военно-врачебных комиссий (ВЛК) за противоправную мобилизацию.

Авторами этого законопроекта является группа народных депутатов Украины, а именно:

Павлюк Максим Васильевич

Бакумов Александр Сергеевич

Ионушас Сергей Константинович

Бужанский Максим Аркадьевич

Арешонков Владимир Юрьевич

Александр Васильевич Аликсийчук

Зуб Валерий Алексеевич

Безгон Виталий Юрьевич

Клочко Андрей Андреевич

Горенюк Александр Александрович

Драбовский Анатолий Григорьевич

Заветневич Александр Михайлович

Колев Олег Викторович

Богданец Андрей Владимирович

Ивченко Вадим Евгеньевич

Третьякова Галина Николаевна

Марчук Игорь Петрович

Федиенко Александр Павлович

Мазурашу Георгий Георгиевич

Тарарин Николай Александрович

Качура Александр Анатольевич

Гринчук Оксана Анатольевна

Фролов Павел Валерьевич

Швачка Антон Алексеевич

Мысягин Юрий Михайлович

Что он предполагает

Новый законопроект предлагает установить уголовную ответственность для должностных лиц ТЦК и сотрудников ВЛК за нарушение порядка призыва.

Если их действия приведут к умышленному призыву или уклонению от службы, виновники могут получить до 8 лет лишения свободы, пишет Судебно-юридическая газета.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями 337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе" и 426-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военное службу".

Статья 337-1: Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (ВЛК) (соответствовать председателям и членам ВЛК) предусматривает наказание за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра, что приводит к:

Незаконный призыв граждан на военную службу.

Уклонение или освобождение от службы из-за подделки документов или нарушения процедуры.

Какое наказание:

Во время военного положения – лишение свободы от 3 до 8 лет.

Дополнительно могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

Статья 426-2: Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (соответствовать должностным лицам ТЦК) предусматривает наказание за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, в частности:

Умышленный призыв граждан, не подлежащих призыву.

Умышленное уклонение от призыва граждан, подлежащих призыву.

Какое наказание:

Во время военного положения – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Дополнительно могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

Как уточняет нардеп Александр Горенюк, среди изменений и то, что в статью о незаконном обогащении также прилагаются члены ВЛК.

Заметим, что это лишь законопроект, и он еще не вступил в силу. Он должен пройти рассмотрение в Верховной Раде и быть подписан Президентом Украины.

"Этот законопроект гарантирует, что все процессы мобилизации и медицинских осмотров будут проходить прозрачно и в рамках закона. Он направлен на борьбу с коррупцией и нарушениями, которые подрывают доверие общества к институтам", — написал нардеп в фейсбуке.

Уголовная ответственность для представителей ТЦК и ВЛК

Нардеп Максим Бужанский, анонсируя разработку данного законопроекта, отмечал, что сотрудники ТЦК и ВЛК должны понести ответственность за попытки "выдавать больных за здоровых".

Депутат подчеркнул, что в настоящее время существует дисбаланс: граждане несут ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВЛК фактически лишены ответственности за злоупотребление в этой сфере.

В пояснительной записке к законопроекту №12442 говорится, что документ "разработан с целью обеспечения надлежащего выполнения уполномоченными лицами требований мобилизационного законодательства, а также соблюдения прав и свобод граждан во время проведения мобилизационных мероприятий".

Как рассказал нардеп Георгий Мазурашу, введение уголовной ответственности за так называемую "бусификацию" поддержали и в Генеральном штабе ВСУ, пишет "Телеграф".

"Было обращение генерала Баргилевича с предложениями по введению уголовной ответственности за нарушение законодательства, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВЛК", – сказал Мазурашу в комментарии изданию.

Бизнес поддерживает усовершенствование законодательства

"Европейская бизнес ассоциация" (ЕБА) поддерживает изменения в Уголовный кодекс Украины, которые усиливают ответственность представителей ТЦК и СП и членов ВЛК за нарушение порядка проведения медицинских осмотров и призыва на военную службу.

"После усиления процессов мобилизации, а также изменений, происходивших в процессе бронирования и получения статуса критичности (в конце года из-за аудита значительное количество предприятий не смогли своевременно обновить статус критичности из-за пересмотра процедур и приостановки процесса бронирования), фиксируется значительное количество случаев, когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВЛК проходит достаточно формально, без предоставления возможности собрать все необходимые документы для подтверждения состояния здоровья", – сообщают на сайте организации.

Там подчеркивают, что это приводит к усложнению или даже остановкам работы компаний, оказывает негативное влияние на экономику и, соответственно, на поступления в бюджет, фактически единственный источник финансирования для ВСУ.

ЕБА считает, что эти изменения являются логическим продолжением реформы мобилизационного законодательства, поскольку усиление ответственности должно относиться ко всем сторонам процесса.

По мнению ЕБА, принятие законопроекта позволит сбалансировать систему государственного управления, создать прозрачные и справедливые условия для всех сторон, предотвратить коррупционные злоупотребления и гарантировать стабильную работу критически важной для поддержки экономики бизнеса.

Мобилизация "из-под стен завода"

Между тем производители дронов жалуются, что их работникам не дают мобилизацию и забирают людей из-под стен завода.

Ветеран российско-украинской войны, производитель дронов Мартин Брест отмечает, что в Украине огромный дефицит инженеров и конструкторов, что затрудняет поиск квалифицированных кадров для оборонных предприятий.

Однако когда таких специалистов находят, их могут мобилизовать просто "под заводом".

По словам Бреста, получение бронирования занимает трое суток или вообще не предоставляется и "никто не знает, почему отказ", что усложняет работу оборонных предприятий.

Он подчеркнул, что в ТЦК многие сотрудники нормально работают, но иногда "выглядит так, что ТЦК сознательно пытается мобилизовать тех, кто идет работать на оборонное предприятие".

"Меня это злит. И я не знаю, как с этим работать. Хоть бери человека на работу и на неделю оставляй его дома, пока ему не дадут бронирование. Потому что выглядит так, что ТЦК сознательно пытается мобилизовать тех, кто идет работать на оборонное предприятие" .Иначе я не могу это объяснить.

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