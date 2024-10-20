Уголовная ответственность за фейки о мобилизации: как это будет работать — нардеп

Препятствием мобилизации, проводимой представителями ТЦК, можно считать сообщение о местоположении блокпостов.
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Александр Федиенко считает, что уголовную ответственность за препятствование мобилизации могут понести, прежде всего, те граждане, которые будут извещать через телеграм-боты о месте расположения блокпостов с представителями ТЦК.
Такой комментарий народный депутат сделал в эфире телеканала "Киев24".
Он напомнил, что изменениями к ст. 114-1 УКУ предусмотрена уголовная ответственность за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и иному военному формированию. По его словам, препятствование мобилизации, которую проводят представители ТЦК, также подпадает под действие этой статьи.
"Я там понимаю, что, например, если не будет известно, кто администратор подобного телеграмм-бота, то правоохранители будут пытаться "вытаскивать" тех, кто сообщил о расположении", — предположил нардеп.
По его мнению, правоохранители смогут отследить такого гражданина по его телефону, установить его личность и провести профилактический разговор.
Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что в Украине участились случаи распространения искаженной и непроверенной информации о мобилизационных мероприятиях. Поэтому в отношении лиц, распространяющих фейки о мобилизации в Украине, будут открываться уголовные производства.
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