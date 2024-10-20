Уголовная ответственность за фейки о мобилизации: как это будет работать — нардеп

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Александр Федиенко считает, что уголовную ответственность за препятствование мобилизации могут понести, прежде всего, те граждане, которые будут извещать через телеграм-боты о месте расположения блокпостов с представителями ТЦК.

Такой комментарий народный депутат сделал в эфире телеканала "Киев24".

Он напомнил, что изменениями к ст. 114-1 УКУ предусмотрена уголовная ответственность за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и иному военному формированию. По его словам, препятствование мобилизации, которую проводят представители ТЦК, также подпадает под действие этой статьи.

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"Я там понимаю, что, например, если не будет известно, кто администратор подобного телеграмм-бота, то правоохранители будут пытаться "вытаскивать" тех, кто сообщил о расположении", — предположил нардеп.

По его мнению, правоохранители смогут отследить такого гражданина по его телефону, установить его личность и провести профилактический разговор.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что в Украине участились случаи распространения искаженной и непроверенной информации о мобилизационных мероприятиях. Поэтому в отношении лиц, распространяющих фейки о мобилизации в Украине, будут открываться уголовные производства.

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