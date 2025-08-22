Уголовная ответственность за незаконный выезд из Украины: юрист объяснил детали

Граница / © ТСН

Реклама

Предложение о введении уголовной ответственности за выезд из Украины во время военного положения является популизмом и не имеет юридических оснований.

Такое мнение высказал юрист Ростислав Кравец для «Труха».

«На самом деле это предложение о введении уголовной ответственности за якобы незаконное пересечение границы, выезд из страны — оно ни к чему. Это больше такой политический лозунг, сравнимый с призывами обязать представителей ТЦК носить бодикамеры», — заявил Кравец.

Реклама

Есть ли закон, запрещающий выезд мужчинам во время войны

По словам Кравца, отсутствует закон, который прямо запрещал бы украинцам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы страны во время военного положения.

«Такой закон должен быть на основании статьи 33 Конституции Украины. Сегодня его нет», — подчеркнул юрист.

Будет ли эффективной уголовная ответственность

Кравец объяснил, что даже в случае введения уголовной ответственности она не решит проблему:

«Если они устанавливают один год срока привлечения к ответственности, это ничего не изменит. Даже если пять лет сделают, все равно оно кончится».

Реклама

Эксперт убежден: такие инициативы преследуют цель скорее психологического давления на общество, чем реального решения проблемы.

Напомним, Кабинет Министров Украины предлагает ввести уголовную ответственность за попытку незаконного выезда из страны во время военного положения. Соответствующий законопроект уже представлен в парламенте.

Согласно документу, попытка пересечь границу вне пунктов пропуска или по подложным документам будет караться штрафом от 51 до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет. Отдельно предусмотрено наказание за умышленное повреждение приграничной инфраструктуры.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предлагается дополнить статью 332 Уголовного кодекса Украины, предусмотрев ответственность за:

Реклама

незаконное пересечение государственной границы во время действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска;

препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение;

нарушение призывником или военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины.

К слову, с 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, которое, в частности, запрещает выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, кроме определенных законом случаев. Несмотря на это, многие мужчины пытаются нелегально покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.