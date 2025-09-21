- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 605
- Время на прочтение
- 2 мин
Уголовная ответственность за СЗЧ: военный сказал, кого нельзя наказывать
Осман объяснил, кого нельзя наказывать за СЗЧ, а кто должен быть привлечен к жесткой ответственности.
Украинский военный батальон «Айдар», сержант и.о. командира взвода Станислав Бунятов с позывным «Османом» выразил негативное отношение к возвращению уголовной ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ). По его мнению, эта проблема не является личной виной солдата, особенно если его мобилизовали принудительно.
Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу Informer.
«СЗЧ — это не проблема лично солдата, тем более ушедшего недобровольно. Человека взяли против его воли, привезли в армию… Он ушел на фронт, выжил там и ушел в СЗЧ. Я считаю, что он уже сделал в миллион раз больше, чем те, кто вообще там не был или был на тыловых должностях», — заявил Осман.
Кому нужна уголовная ответственность
Военный считает, что уголовная ответственность применима только к тем, кто самовольно покинул часть с тыловых должностей.
«Я не против [уголовной ответственности — ред.] для тех людей, которые идут в СЗЧ с нормальных должностей, где ты имеешь возможность работать, обеспечивать семью… Я называю всех, кто вне пехоты, обслуживающего персонала для пехоты», — пояснил он.
Осман отмечает, что нельзя сравнивать условия службы в тылу и передовой.
"Ты сидишь в тылу, ты пьешь кофе, ешь булочки, и не ходишь в бронежилете 24/7, и не живешь там с мышами, чтобы тебя что-то демотивировало, и ты пошел в СЗЧ", - подчеркнул он.
Мотивация для пехоты и предстоящая демобилизация
По мнению военного, если уголовную ответственность введут, то будут наказывать преимущественно пехоту, которая сейчас больше всего идет в СЗЧ.
"Я считаю, что один выход на боевые позиции, в штурм или в оборону в нынешних условиях - это уже больше, чем нужно от каждого гражданина", - отметил он.
Осман считает, что таким людям должна быть возможность демобилизации.
"Я считаю, что таких людей вообще можно типа: в один штурм реально вышел или получил ранение - и все, ты имеешь право на демобилизацию", - высказал мнение военный.
Он уверен, что это обеспечит мотивацию для людей и нормализует ситуацию на поле боя.
