Уголовная ответственность за СЗЧ: военный сказал, кого нельзя наказывать

Самовольное оставление части / Иллюстративное изображение

Украинский военный батальон «Айдар», сержант и.о. командира взвода Станислав Бунятов с позывным «Османом» выразил негативное отношение к возвращению уголовной ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ). По его мнению, эта проблема не является личной виной солдата, особенно если его мобилизовали принудительно.

Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу Informer.

«СЗЧ — это не проблема лично солдата, тем более ушедшего недобровольно. Человека взяли против его воли, привезли в армию… Он ушел на фронт, выжил там и ушел в СЗЧ. Я считаю, что он уже сделал в миллион раз больше, чем те, кто вообще там не был или был на тыловых должностях», — заявил Осман.

Кому нужна уголовная ответственность

Военный считает, что уголовная ответственность применима только к тем, кто самовольно покинул часть с тыловых должностей.

«Я не против [уголовной ответственности — ред.] для тех людей, которые идут в СЗЧ с нормальных должностей, где ты имеешь возможность работать, обеспечивать семью… Я называю всех, кто вне пехоты, обслуживающего персонала для пехоты», — пояснил он.

Осман отмечает, что нельзя сравнивать условия службы в тылу и передовой.

"Ты сидишь в тылу, ты пьешь кофе, ешь булочки, и не ходишь в бронежилете 24/7, и не живешь там с мышами, чтобы тебя что-то демотивировало, и ты пошел в СЗЧ", - подчеркнул он.

Мотивация для пехоты и предстоящая демобилизация

По мнению военного, если уголовную ответственность введут, то будут наказывать преимущественно пехоту, которая сейчас больше всего идет в СЗЧ.

"Я считаю, что один выход на боевые позиции, в штурм или в оборону в нынешних условиях - это уже больше, чем нужно от каждого гражданина", - отметил он.

Осман считает, что таким людям должна быть возможность демобилизации.

"Я считаю, что таких людей вообще можно типа: в один штурм реально вышел или получил ранение - и все, ты имеешь право на демобилизацию", - высказал мнение военный.

Он уверен, что это обеспечит мотивацию для людей и нормализует ситуацию на поле боя.

Напомним, военные львовской 125-й бригады массово угрожают СЗЧ – в чем причина. Рембат 125-й бригады протестует против приказа командования о штурмовых действиях.