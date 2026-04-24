Полиция получит полномочия самостоятельно задерживать уклонистов и доставлять их в ТЦК / © Национальная полиция Украины

В правительстве активно обсуждают кардинальное изменение подходов к розыску военнообязанных, которые уклоняются от визита в военкоматы. Инициатива предусматривает передачу ключевых административных и карательных функций от ТЦК непосредственно сотрудникам полиции.

О подготовке соответствующих законодательных изменений и расширении полномочий правоохранителей пишет NV со ссылкой на собственные источники в органах государственной власти.

Передача полномочий от ТЦК полиции

Сейчас полиция не занимается целенаправленным розыском лиц, которые проигнорировали повестку или не прошли военно-врачебную комиссию, а административные протоколы за такие нарушения выписывают исключительно представители ТЦК. Уголовная ответственность и реальный розыск наступают только тогда, когда человек уже прошел медкомиссию, получил боевое распоряжение и не явился к месту службы.

Однако в Министерстве обороны предлагают коренным образом изменить эту систему. Ожидается, что полиция получит полные списки из системы «Оберіг» с именами, адресами и телефонами сотен тысяч находящихся в розыске граждан, после чего правоохранители должны будут их разыскать, задержать и доставить в ТЦК.

Реакция МВД и необходимость изменений в законы

Для реализации столь масштабного замысла команде чиновников придется вносить существенные изменения в законы Украины. В самом Министерстве внутренних дел официально не комментируют эти новации, отмечая лишь, что на них хотят полностью перевести уличное оповещение для уменьшения общественной критики ТЦК.

«Вместо этого в Министерстве обороны подавали идею забрать административную ответственность от ТЦК и передать полиции, чтобы полицейские составляли административные материалы на тех, кто имеет статус „в розыске“», — цитирует издание своего собеседника в правительстве.

Мобилизация в Украине — последние новости

Согласно действующему законодательству, наличие статуса лица с инвалидностью гарантирует освобождение от службы, однако мобилизация таких граждан в мае 2026 года все же возможна при определенных условиях. В частности, человек может пойти в армию добровольно, подписав контракт по собственному желанию, если соответствующая бригада согласится взять его на службу.

Кроме того, оказаться на фронте могут лица с инвалидностью, которые вовремя не переоформили свои документы или вообще не подали заявление на отсрочку через приложение «Резерв+» или ЦНАП. Также право на освобождение от службы аннулируется, если во время перекомиссии врачи признают гражданина полностью здоровым.

Для избежания проблем с ТЦК специалисты советуют военнообязанным регулярно проверять статус своих документов, ведь автоматическое продление отсрочки от мобилизации в Украине в очередной раз состоится 4 мая. Эта опция доступна широкому кругу лиц, в частности, студентам дневной формы, многодетным родителям и родственникам погибших защитников, чьи данные вовремя синхронизируются в государственных реестрах.

Чтобы убедиться в актуальности статуса, достаточно просто обновить электронный военный билет в приложении «Резерв+». Если вместо новой даты отображается старая информация или вообще отсрочка исчезла, гражданину придется лично обращаться в Центр предоставления административных услуг с полным пакетом бумажных документов для устранения ошибки.