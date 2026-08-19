Уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК недостаточно — заместитель министра обороны

Военные ТЦК / © Цензор.нет

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Заместитель министра обороны Украины Любовь Галан заявила, что одних уголовных дел недостаточно для устранения нарушений, допускаемых сотрудниками ТЦК в ходе мобилизационных мероприятий. По её словам, необходимо менять саму систему и работать с причинами, которые приводят к таким случаям.

Об этом Галан заявилав ходе заседания временной следственной комиссии в Верховной Раде в среду, 19 августа.

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«Я считаю, что нам нужно бороться с первопричинами этих событий и нарушений, допускаемых в ходе мобилизации», — подчеркнула заместитель министра.

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Она отметила, что правоохранительные органы реагируют на наиболее резонансные случаи, в частности возбуждают уголовные дела. В то же время, по её мнению, лишь привлечение отдельных сотрудников к уголовной ответственности не решает проблему системно.

«Нельзя сказать, что уголовных дел нет — нет, уголовные дела есть. Есть работа правоохранительных органов. Но, очевидно, этого недостаточно, потому что система устроена так, что этого недостаточно», — заявила Галан.

Она подчеркнула, что одним из приоритетов работы Министерства обороны должно стать предотвращение подобных нарушений и изменение механизмов, допускающих их возникновение.

Любовь Галан, которая в Минобороны отвечает за разработку концепции реформирования системы ТЦК, также назвала нынешнюю модель подчинения ТЦК Сухопутным войскам «лишним звеном» и не исключила возможность изменения системы.

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При этом заместитель министра не назвала конкретных сроков представления реформы ТЦК.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл шокирующие факты пыток и сокрытия смертей мобилизованных в помещениях ТЦК и призвал немедленно положить конец этому беспределу.

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