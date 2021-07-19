Угонял авто, а экспертиза признала здоровым: что известно о пациенте психбольницы, которого подозревают в убийстве медбрата под Кривым Рогом

Угонял авто, а экспертиза признала здоровым: что известно о пациенте психбольницы, которого подозревают в убийстве медбрата под Кривым Рогом

Парень похищал автомобили, но из-за юного возраста получил лишь условный срок.

Под Кривым Рогом в селе Гейковка в областной психоневрологической больнице произошло убийство. 21-летний пациент убил 54-летнего медбрата и сбежал из учреждения.

Сейчас подозреваемого в убийстве разыскивает полиция.

"18 июля около 7.00 утра в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения. Злоумышленник нанес медбрату смертельных ударов по голове после чего скрылся с места преступления. По факту возбуждено уголовное производство по ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) ", — говорится в сообщении полиции.

Впрочем, никаких личных данных подозреваемого и фото на странице Криворожского районного управления полиции не разместили.

Местным журналистам удалось выяснить некоторые подробности из жизни 21-летнего подозреваемого. Им оказался Евсейчев Иван Игоревич — он был осужден за угон транспортных средств (минимум по трем эпизодам, в которых признал вину). Об этом сообщает журналист Олег Ермолинский.

По его словам, с 2012 года беглец не обращался за помощью к психиатру, на момент совершения угонов был здоров и мог осознавать свои действия, а также контролировать их.

"В августе 2016 экспертиза установила, что парень здоров, а суд, учитывая юный возраст, приговорил его к условному наказанию, то есть не связанному с лишением свободы. По неизвестным причинам, молодой человек несколько раз не явился в центр пробации для плановой отметки. Поэтому в суд отправляли ходатайства с просьбой взять под стражу безответственного парня. Но за "странным" стечением обстоятельств, беглец снова оказался в психушке. Что с большой долей вероятности помогло ему не попасть в тюрьму. Кто взял на себя ответственность за размещение "здорового" человека в психушку? ", — написал Олег Ермолинский.

Новости Украины: в Днепропетровской области пациент психбольницы убил медбрата, а после скрылся

Сейчас поиски злоумышленника продолжаются.

Напомним, что под Кривым Рогом в Гейкивська областной психоневрологической больницы нашли мертвым медбрата.

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