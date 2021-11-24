Угостил друзей под видом сладостей: в Житомирской области в гимназии бытовой химией отравились 11 учеников

Угостил друзей под видом сладостей: в Житомирской области в гимназии бытовой химией отравились 11 учеников

На месте происшествия работают полицейские, выясняющие все обстоятельства инцидента.

В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства отравления 11 учеников гимназии в селе Девочки из-за употребления бытового химического вещества.

Об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Затем в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

На месте происшествия работают полицейские, выясняющие все обстоятельства инцидента.

Напомним:

В Полтаве на улице прохожие обнаружили девушку-подростка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют, кто напоил несовершеннолетнюю. Девушку забрали в больницу с диагнозом "алкогольное отравление".

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