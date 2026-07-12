Ракетный удар по Украине / © ТСН.ua

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Запоздалое объявление воздушной тревоги во время российских баллистических атак может быть связано с ограниченными техническими возможностями Украины в области обнаружения и слежения за такими ракетами.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

По его словам, для полноценного отслеживания траектории полета баллистических ракет требуется значительное количество специализированных радаров, которых у Украины в настоящее время нет в достаточном количестве.

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«Чтобы отслеживать всю траекторию полета ракеты, нужны радары, которых в стране не хватает. Мы не можем отслеживать всю траекторию полета. Иногда мы не можем, даже если есть задержки с разведывательной информацией от партнеров, отследить подготовку к запуску и сам запуск ракеты», — пояснил Боровик.

Эксперт отметил, что именно из-за этого система оповещения не всегда успевает предупредить население об опасности.

«Система оповещения не всегда успевает сработать, если она не знает, что ракета действительно вылетела. Балистическая ракета летит очень быстро. Мы можем увидеть запуск, иногда можем не увидеть, а иногда обнаруживаем ракету уже непосредственно перед прилетом», — подчеркнул он.

Боровик призвал с пониманием относиться к случаям запоздалого оповещения о баллистической угрозе. По его словам, проблема заключается не в ошибках военных, а в нехватке технических средств для раннего обнаружения ракет.

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«Нужно с пониманием относиться к тому, что технические возможности наших Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны не всегда позволяют обеспечить своевременное оповещение. Это не потому, что кто-то неправильно сработал, а потому, что не хватает таких средств. Мы работаем над тем, чтобы их стало больше, но нужно понимать, что они также становятся приоритетными целями для противника», — подытожил он.

Напомним, что украинские разработчики совместно с международными партнерами работают над созданием массовой и более доступной антибаллистической системы для сбивания вражеских ракет.

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