Угроза баллистики из Брянска: в Украине объявлена масштабная тревога
В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с территории Брянской области РФ.
В ночь на 23 марта в Украине зафиксирована масштабная воздушная тревога . Причиной стала угроза применения баллистических ракет со стороны России, в том числе из района Брянской области.
По данным мониторинговых каналов, опасность охватила большинство центральных, северных и восточных регионов страны. В то же время в прифронтовых областях ситуация остается особенно напряженной.
Официальные источники призывают граждан немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги. Баллистические ракеты отличаются высокой скоростью, что значительно сокращает время на реагирование.
Пока информация о возможных пусках или последствиях уточняется.
Напомним, что ранее сообщалось, что российская авиабомба упала у дороги в Курской области : это уже по меньшей мере 14-й случай с начала года.