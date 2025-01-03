Угроза баллистики: ряд областей Украины охватила воздушная тревога (карта)

Ряд областей Украины в пятницу, 3 декабря, охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили воздушные силы в Telegram.

"Внимание! Угроза применения баллистики из Курска! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Скоростная на Черниговщине! Скоростная цель на Ровенщине! Львов в укрытие! Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога. Скоростная цель на Черниговщине! Скоростная – на Сумщине в сторону Киевщины! Баллистика на Чернигов", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Карта тревог по состоянию на 16:25 3 января / Фото: alerts.in.ua

Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевщине погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четыре человека получили травмы, среди них несовершеннолетний.

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