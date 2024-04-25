Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

В четверг, 25 апреля, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистикой с востока.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!" – говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог на 13:08 25 апреля / Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Стоит отметить, что это уже вторая воздушная тревога за день.

Утром 25 апреля во время воздушной тревоги российская армия атаковала Черкасскую область ракетой "Искандер-К".

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске ракеты.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили актуальные новости с фронта.

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