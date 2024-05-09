Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
В четверг, 9 мая, в 14:20 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистикой.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.
Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США, отметил президент Владимир Зеленский.
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