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Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

В четверг, 9 мая, в 14:20 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистикой.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Карта тревог на 14:25 9 мая / © alerts.in.ua
Карта тревог на 14:25 9 мая / Фото: alerts.in.ua

Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США, отметил президент Владимир Зеленский.

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