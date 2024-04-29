Угроза баллистики: в ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
В понедельник, 29 апреля, после 18:20 в ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистикой с востока.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.
В Сети пишут о взрывах в Харькове и Одессе.
Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США, отметил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.
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