Угроза баллистики: в ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

В понедельник, 29 апреля, после 18:20 в ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистикой с востока.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Карта тревог на вечер 29 апреля / Фото: alerts.in.ua

В Сети пишут о взрывах в Харькове и Одессе.

Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США, отметил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

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