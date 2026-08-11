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- Украина
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Угроза баллистики: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ночь на 11 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
По состоянию на 00:27 сигнал воздушной тревоги охватил значительную часть центральных, северных, восточных и южных регионов Украины.
В частности, тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Воздушная тревога также действовала в других регионах.
Причиной стала угроза применения Россией баллистического вооружения .
Жители областей, где объявлена тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального сигнала отбоя. Из-за высокой скорости баллистических ракет времени на реагирование после их запуска может быть очень мало.
ТСН.ua следит за ситуацией и будет сообщать новые подробности.
Напомним, на фоне острого дефицита американских ракет PAC-3 Украина могла бы модернизировать советские комплексы С-300 , отметил военный эксперт Иван Тимочко. Он подчеркнул, что это не заменит высокие технологии Patriot, но позволит существенно усилить противовоздушную оборону и перехватывать часть баллистических ракет.