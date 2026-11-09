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Угроза блэкаута на 2 недели: какие города Украины рискуют погрузиться в темноту — эксперт
Есть высокая вероятность длительных обесточений в ряде регионов Украины. Самая большая опасность угрожает городам, критически зависимым от внешних линий питания.
Россия активизировала атаки на энергетические соединения, пытаясь отрезать ключевые города от объединенной энергосистемы Украины. При критических повреждениях Киев, Одесса и Днепр могут оказаться в блэкауте продолжительностью до двух недель.
Такую оценку руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип высказал в интервью LVIV MEDIA.
РФ хочет отрезать Киев от объединенной энергосистемы Украины
«Почти ясным и очевидным фактом является то, что они (россияне — ред.) будут пытаться вырезать из энергосистемы города, которые зависят от передачи электроэнергии, в частности, Киев», — сказал Прокип.
По его словам, российские войска пытались реализовать такой сценарий еще в прошлую зиму, однако тогда им это не удалось. Эксперт обратил внимание, что с 30 сентября РФ вновь активно пытается воплотить этот план, атакуя все соединения, через которые Киев получает электроэнергию из объединенной энергосистемы.
Каким городам грозит блэкаут до 2 недель
Похожая ситуация, по словам Прокипа, может сложиться в Одессе. Он отметил, что у города нет достаточного количества собственной генерации и он дополнительно ограничен географическим расположением. Поэтому, по мнению специалиста, враг будет также пытаться вывести Одессу из энергосистемы.
В зону риска, хотя и в меньшей степени, Прокип отнес Днепр. Среди городов, где могут возникнуть серьезные проблемы с электроснабжением, он назвал Чернигов, Сумы и Харьков.
«Но в таких городах, на которые россияне будут целиться, чтобы вырезать из энергосистемы, там очень высока вероятность, что это будет блэкаут на три дня, на пять дней, на неделю, на две недели — когда город теряет связь с объединенной энергосистемой и полагается только на собственную генерацию», — оценил эксперт.
Он также обратил внимание на города, где собственной генерации недостаточно. В качестве примера Прокип привел Днепр, где Приднепровская электростанция фактически уже уничтожена российскими ударами. Сейчас она не работает, а раньше была важным источником электроэнергии для города и региона.
Возможен ли в Украине тотальный блэкаут
Напомним, Россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, целенаправленно уничтожая точки передачи электроэнергии и подстанции для изолированных блэкаутов в крупных городах. В Киеве из-за длительных отключений, проблем с водой, отоплением и остановкой электротранспорта обострились споры между центральными и местными властями, хотя правительство уже приняло дополнительные решения для поддержки энергетиков и бесплатного транспорта. Враг пытается разорвать киевское энергетическое кольцо, но эксперты уверяют, что общеукраинский блэкаут уже невозможен, несмотря на проблемы с резервным питанием и бюрократическими препятствиями для развития децентрализованной генерации.