Блэкаут в Украине / © ТСН

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Россия активизировала атаки на энергетические соединения, пытаясь отрезать ключевые города от объединенной энергосистемы Украины. При критических повреждениях Киев, Одесса и Днепр могут оказаться в блэкауте продолжительностью до двух недель.

Такую оценку руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип высказал в интервью LVIV MEDIA.

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РФ хочет отрезать Киев от объединенной энергосистемы Украины

«Почти ясным и очевидным фактом является то, что они (россияне — ред.) будут пытаться вырезать из энергосистемы города, которые зависят от передачи электроэнергии, в частности, Киев», — сказал Прокип.

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По его словам, российские войска пытались реализовать такой сценарий еще в прошлую зиму, однако тогда им это не удалось. Эксперт обратил внимание, что с 30 сентября РФ вновь активно пытается воплотить этот план, атакуя все соединения, через которые Киев получает электроэнергию из объединенной энергосистемы.

Каким городам грозит блэкаут до 2 недель

Похожая ситуация, по словам Прокипа, может сложиться в Одессе. Он отметил, что у города нет достаточного количества собственной генерации и он дополнительно ограничен географическим расположением. Поэтому, по мнению специалиста, враг будет также пытаться вывести Одессу из энергосистемы.

В зону риска, хотя и в меньшей степени, Прокип отнес Днепр. Среди городов, где могут возникнуть серьезные проблемы с электроснабжением, он назвал Чернигов, Сумы и Харьков.

«Но в таких городах, на которые россияне будут целиться, чтобы вырезать из энергосистемы, там очень высока вероятность, что это будет блэкаут на три дня, на пять дней, на неделю, на две недели — когда город теряет связь с объединенной энергосистемой и полагается только на собственную генерацию», — оценил эксперт.

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Он также обратил внимание на города, где собственной генерации недостаточно. В качестве примера Прокип привел Днепр, где Приднепровская электростанция фактически уже уничтожена российскими ударами. Сейчас она не работает, а раньше была важным источником электроэнергии для города и региона.

Возможен ли в Украине тотальный блэкаут

Напомним, Россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, целенаправленно уничтожая точки передачи электроэнергии и подстанции для изолированных блэкаутов в крупных городах. В Киеве из-за длительных отключений, проблем с водой, отоплением и остановкой электротранспорта обострились споры между центральными и местными властями, хотя правительство уже приняло дополнительные решения для поддержки энергетиков и бесплатного транспорта. Враг пытается разорвать киевское энергетическое кольцо, но эксперты уверяют, что общеукраинский блэкаут уже невозможен, несмотря на проблемы с резервным питанием и бюрократическими препятствиями для развития децентрализованной генерации.

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