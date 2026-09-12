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- Украина
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Угроза для двух областей: оккупанты пытаются создать новую буферную зону
Военное командование страны-агрессорки изменило тактику на северных рубежах, пытаясь отодвинуть линию фронта и оградить собственные территории от украинских беспилотников.
Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия малыми группами для создания так называемой буферной зоны вдоль границы с Украиной. Главной целью таких маневров есть попытка врага растянуть украинские резервы и обезопасить собственные регионы от регулярных ударов.
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).
Угроза для Сумщины и Харьковщины
Захватчики продолжают ограниченные наступательные операции на севере Сумской области, пытаясь закрепиться у границы. Они стремятся сформировать защищенную полосу, которая осложнила бы действия украинских защитников и отодвинула наши огневые позиции.
Похожая ситуация наблюдается и на севере Харьковщины, где оккупанты хотят оттеснить украинские силы подальше от рубежей Белгородской области. Однако их наступления в основном состоят из действий небольших пехотных групп, что существенно ограничивает возможности врага для глубоких прорывов.
Истинная цель создания буферной зоны
Оккупанты активно применяют тактику утечки и используют малые штурмовые подразделения для постоянного истощения нашей обороны. Таким образом, россияне пытаются перехватывать украинские разведывательные группы еще на дальних подступах к своей границе.
Кроме того, врагу необходим дополнительный плацдарм для безопасного размещения передовых систем противовоздушной обороны.
"Это позволит россиянам эффективнее сбивать украинские дроны, направляющиеся в сторону Белгородской области и центральной части РФ", - подчеркивают аналитики.
Напомним, по выводам разведки, у Путина и его армии осталось максимум два года для продолжения войны . Громадные потери личного состава, падение морального духа и истощение экономики РФ не позволят Кремлю вести войну после 2028 года.