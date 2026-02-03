ВСУ в Харьковской области / © ТСН.ua

Угроза для Липцев остается, враг не оставляет своих попыток продвинуться на Харьковщине.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Порох», комментируя ситуацию на фронте.

«Пока у нас ситуация сложная, но стабильно контролируемая нашими силами. Враг не оставляет попыток зайти на наши позиции, производит ударно-поисковые действия вдоль всего участка нашей ответственности. Но результатов у него положительных нет», — отмечает «Порох».

По словам военного, уже второй год РФ пытается провести свою операцию по захвату Липцев и дальнейшему наступлению на Харьков, но учитывая время, которое они на это потратили, угроза уменьшается.

Напомним, в Волчанске Харьковской области ситуация остается сложной. Российская оккупационная армия давит и на город, и на его окрестности. Город Волчанск полностью разрушен. В частности, нет инфраструктуры как преграды.