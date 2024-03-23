Угроза для Одесской области из Приднестровья: власти оценили риски

Сейчас в Одесской области угроза со стороны Приднестровья не наблюдается. На границе Молдовой построены фортификационные сооружения. Кроме того, пограничный участок под постоянным мониторингом.

Об этом сообщил руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер в интервью "Главкому".

"Бывают с их стороны какие-то вылазки. Еще год назад, а я уже девять месяцев как работаю главой области, мы видели очень много машин с приднестровскими номерами в Одесской области. Мы мониторили их, наблюдали, чем они занимаются, куда ездят, что возят "Признаюсь, мы очень переживали за подстанции и другие инфраструктурные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы и области", — рассказал Олег Кипер.

Пока он отметил, автомобилей с приднестровскими номерами уже нет. Что касается сценария введения украинских войск в "ПМР" для деоккупации этой территории, то глава Одесской ОВА не считает такой план реалистичным.

"Мы же не будем схожими с россиянами и лезть на территорию другого государства. Мы сегодня защищаем свое государство и видим, какие большие жертвы у нас от войны, какое моральное состояние у наших людей, какие большие материальные убытки имеем", — рассказал Кипер.

Напомним, ранее Олег Кипер показал фото фортификационных построек в Одесской области. В частности, сооружают "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения".

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