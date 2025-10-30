- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Угроза для Покровска: военный эксперт объяснил, как исправить ситуацию
Чтобы исправить ситуацию в Покровском районе, следует закрыть проход со стороны Зверевого.
Ситуация вокруг Покровска и в самом городе очень тяжелая. Применяется стратегия инфильтрации.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Сергей Братчук, военный эксперт.
«Действительно тактика инфильтрации она на сегодняшний день врагом используется на многих локациях. Попытки такие и на других участках фронта соответственно…», — говорит он.
Первые попытки врага просачиваться через нашу оборону, заходить на определенные локации и понемногу накапливаться начались из района Зверевого в июле 2025 года.
Имеются серые и красные зоны. Ситуация очень динамична, она быстро меняется.
«Я бы не говорил, что есть кольцо и оно сужается. На некоторых участках враг пытается скопиться. Задача наших войск — блокирование этой инфильтрации. Нужно закрыть проход со стороны Зверевого, чтобы исправить ситуацию», — объяснил Братчук.
Идет военная операция. Следует не спешить, не мешать и не говорить о том, что пока не происходит.
Ранее Сырский прибыл на Покровское направление. Главком отчитался о событиях там.
«Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы „блокировании“ Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности», — подчеркнул Сырский.