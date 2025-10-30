Угроза для Покровска: военный эксперт объяснил, как исправить ситуацию

Покровск / © Getty Images

Реклама

Ситуация вокруг Покровска и в самом городе очень тяжелая. Применяется стратегия инфильтрации.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Сергей Братчук, военный эксперт.

«Действительно тактика инфильтрации она на сегодняшний день врагом используется на многих локациях. Попытки такие и на других участках фронта соответственно…», — говорит он.

Реклама

Первые попытки врага просачиваться через нашу оборону, заходить на определенные локации и понемногу накапливаться начались из района Зверевого в июле 2025 года.

Имеются серые и красные зоны. Ситуация очень динамична, она быстро меняется.

«Я бы не говорил, что есть кольцо и оно сужается. На некоторых участках враг пытается скопиться. Задача наших войск — блокирование этой инфильтрации. Нужно закрыть проход со стороны Зверевого, чтобы исправить ситуацию», — объяснил Братчук.

Идет военная операция. Следует не спешить, не мешать и не говорить о том, что пока не происходит.

Реклама

Ранее Сырский прибыл на Покровское направление. Главком отчитался о событиях там.

«Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы „блокировании“ Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности», — подчеркнул Сырский.