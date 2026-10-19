Угроза для запада и центра Украины: Игнат сделал важное предостережение о "Шахедах"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат / © ТСН

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Российские оккупанты продолжают активно применять классические дроны «Шахед», которые остаются критической угрозой для западных и центральных областей Украины. Благодаря значительному запасу хода, эти беспилотники способны долетать глубоко в тыл и поражать важные объекты.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «24 Канал».

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Игнат отметил, что в последнее время внимание общества в значительной степени сосредоточилось на появлении реактивных беспилотников. В то же время, обычные дроны типа «Шахед» до сих пор представляют значительную угрозу, поскольку имеют большую дальность полета.

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«Обычные классические «Шахеды», я хочу сказать, никуда не делись, особенно это касается центральных и западных регионов, потому что у них есть запас хода, соответственно, радиус поражения больше, чем у реактивных», — пояснил спикер Воздушных сил.

По его словам, российские войска отслеживают погоду и, соответственно, корректируют тактику применения беспилотников. В частности, типы дронов могут сочетаться в зависимости от задач, которые противник ставит перед собой в конкретный день.

«Все вдруг переключились на реактивные. Нет, враг использует тактическую обстановку, использует новую тактику и, соответственно, использует ту погоду, которая у нас сегодня», — добавил Игнат.

Он также рассказал, какие объекты являются приоритетными целями для российских атак. По словам спикера ВС, захватчики запускают значительное количество беспилотников по критической инфраструктуре и объектам, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

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«В большом количестве применяют их именно по объектам энергетики, которые были сегодня по подстанциям, накануне атаковали тяговые станции, железные дороги, сейчас подстанции уже населенных пунктов. Поэтому здесь угроза от этих „Шахедов“ никуда не делась», — акцентировал Игнат.

Он добавил, что россияне систематически пытаются разрушать украинскую логистику и оставить города без электроэнергии. Для этого противник совмещает применение ударных беспилотников с ракетами.

К слову, раньше военный эксперт и внештатный советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш» сообщил, что Россия испытывает новые реактивные дроны «Герань-4» для атак на западные области Украины. Так, однажды враг выпустил несколько десятков БпЛА из оккупированного Крыма через Одесскую область и вдоль границы с Молдовой. Четыре беспилотника преодолели 820 км и долетели до Львова, а несколько других пролетели рекордные 880 км до Луцка. Реактивная «Герань-4» продемонстрировала большую дальность, чем оценивалось ранее.

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